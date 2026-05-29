Tuzlanski kafići radit će duže tokom Svjetskog prvenstva

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je izmjene Odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti, kojima se ugostiteljskim objektima u posebnim slučajevima omogućava produženje radnog vremena do šest sati ujutro. Izmjene se odnose na situacije tokom održavanja evropskih i svjetskih sportskih prvenstava, kao i Olimpijskih igara, ukoliko se utakmice, prema evropskom vremenu, igraju u kasnim noćnim ili ranim jutarnjim terminima.

Inicijativu za izmjene pokrenula je vijećnica Dragana Berberović Gagro iz Naše stranke, a kao jedan od razloga navedeno je predstojeće Svjetsko prvenstvo u nogometu i mogućnost da utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine budu emitovane tokom noći ili ranih jutarnjih sati.

“Bez obzira na Svjetsko prvenstvo, smatram da bi tokom ljetne sezone trebalo omogućiti produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima. U ovom periodu i vremenu ekonomske krize važno je podržati privrednike kako bi mogli pružati svoje usluge, a građanima omogućiti da uživaju u sadržajima koje grad nudi. Mislim da je ovakva odluka za svaku pohvalu i da bi trebala doprinijeti boljoj atmosferi i ponudi tokom ljeta”, rekao je Senad Mehmedinović, vijećnik GV Tuzla (NL “Sloboda”).

“Klub SDP-a će podržati ovu inicijativu, posebno imajući u vidu da je i Gradska uprava, odnosno gradonačelnik, odmah reagovao i podržao prijedlog vijećnice Dragane Berberović-Gagro. Smatramo da postoje opravdani razlozi za produženje radnog vremena, prije svega zbog predstojećih utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Vjerujemo da će veliki broj građana željeti pratiti utakmice u društvu prijatelja i u zajedničkim prostorima, zbog čega je važno omogućiti ugostiteljskim objektima da rade duže”, kazala je Svjetlana Kakeš, vijećnica u GV Tuzla (SDP).