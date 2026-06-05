Općinski sud u Živinicama produžio mjeru pritvora osumnjičenom J.N.

Po prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a nakon održanog ročišta radi izjašnjenja stranaka i branioca osumnjičenog o istom, Krivično vijeće Općinskog suda u Živinicama produžilo je mjeru pritvora osumnjičenom J.N. u trajanju od 2 (dva) mjeseca zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo – Zloupotreba položaja ili ovlaštenja – iz člana 383. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u sticaju sa krivičnim djelom – Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem – iz člana 382. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, krivičnim djelom – Krivotvorenje službene isprave – iz člana 389. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i krivičnim djelom – Krivotvorenje službene isprave – iz člana 389. stav 1. u vezi sa članom 32. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 54. istog Zakona.

Osumnjičenom je pritvor produžen iz razloga propisanih odredbama člana 146. stav 1. tačka b) i c) Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine i isti po ovom rješenju može trajati najduže do 05.08.2026. godine do 08,00 sati ili do drugačije odluke suda.

Protiv navedenog rješenja dozvoljena je žalba Kantonalnom sudu u Tuzli u roku od 3 dana od dana prijema rješenja.