Uhapšen Amir Uzunović zbog sumnje na ubistvo partnerke u Vuhredu

Slovenačka policija uhapsila je 39-godišnjeg Amira Uzunovića, državljanina Bosne i Hercegovine, koji je osumnjičen za ubistvo 36-godišnje partnerke u mjestu Vuhred.

Uzunović je pronađen nedaleko od mjesta zločina malo prije ponoći i prilikom hapšenja nije pružao otpor, saopćila je Policijska uprava Celje. U potrazi su tokom ponedjeljka bili angažovani helikopter, dronovi i policijska konjica.

Prema dosadašnjim informacijama, osumnjičeni je nožem napao partnerku Zijadu u stambenoj zgradi u centru Vuhrede. Žena je od zadobijenih povreda preminula na mjestu događaja.

Policija je o slučaju obaviještena u noći s nedjelje na ponedjeljak, nakon što je maloljetni sin po dolasku kući pronašao majku bez znakova života i poz