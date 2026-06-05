Zmajice danas protiv Litvanije: Cilj su tri boda u Zenici

Ženska reprezentacija BiH nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027. utakmicama protiv Litvanije 5. juna te, četiri dana kasnije 9. juna gostovanjem u Estoniji.

Selektor Selver Hodžić naglasio je između ostalog da je urađena dobra analiza protivnika, da znamo gdje i kako da ih zatvorimo te da očekuje da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu. Posebno je istako ulogu medicinskog tima koji je odlično pripremio djevojke za treninge koji su bili izuzetno zahtjevni.

Kapiten Milena Nikolić u prvi plan stavlja utakmicu protiv Litvanije o kojoj sve djevojke razmišljaju i u kojoj je cilj osvojiti tri boda.Svjesne su težine koju nose oba meča ali prije svega žele da se revanširaju za poraz od Litvanije iz prvog susreta.Kapiten našeg tima ističe prednost domaćeg terena a djevojke očekuju i podršku sa tribina.

Kad je riječ o očekivanjima Elma Husić je istakla da se dobro radilo od prvog dana, znaju kako su prošle u Litvaniji i žele da poprave taj utisak.Pozitivan rezultat je imperativ a djevojke su spremne da odličnu atmosferu prenesu i na teren.

Utakmica BiH-Litvanija igra se danas u 17 sati u Trening centru NS/FS BiH u Zenici.