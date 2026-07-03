Portugal-Hrvatska: Tri poništena gola, VAR drama i bolan kraj za Vatrene

Portugal-Hrvatska utakmica odigrana rano jutros donijela je jednu od najvećih drama dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva, a Portugal je nakon preokreta pobijedio rezultatom 2:1 i izbacio Hrvatsku iz takmičenja.

Hrvatska je odigrala fantastično, posebno u drugom poluvremenu, ali se od Mundijala oprašta nakon utakmice koju će mnogi pamtiti po sudačkim odlukama, VAR provjerama i čak tri poništena gola hrvatske reprezentacije.

Portugal je bolje otvorio utakmicu i u prvom poluvremenu imao više loptu u svom posjedu, dok se Hrvatska uglavnom branila i čekala priliku iz kontranapada. Ipak, nastavak susreta donio je potpuno drugačiju Hrvatsku, hrabriju, konkretniju i opasniju pred golom Portugala.

Portugal-Hrvatska: Perišić pogodio za veliko slavlje Vatrenih

Hrvatska je do vodstva stigla u 54. minuti. Josip Stanišić je ubacio loptu s desne strane, a Ivan Perišić se najbolje snašao i pogodio za 1:0.

Bio je to trenutak koji je potpuno promijenio utakmicu i najavio veliku borbu do posljednjih sekundi.

Samo nekoliko minuta kasnije Hrvatska je ponovo zatresla mrežu Portugala. Igor Matanović je pogodio, ali je gol poništen zbog ofsajda. Ubrzo je na drugoj strani pogodio i Cristiano Ronaldo, ali ni njegov gol nije priznat jer se i on nalazio u nedozvoljenoj poziciji.

Portugal je do izjednačenja stigao u 68. minuti. Nakon VAR provjere, sudija Espen Eskas dosudio je penal za Portugal zbog povlačenja u šesnaestercu Hrvatske. Ronaldo je preuzeo odgovornost i pogodio za 1:1.

Ta odluka izazvala je mnogo reakcija, posebno među navijačima Hrvatske, koji smatraju da kriterij suđenja nije bio ujednačen. Kako navode hrvatski mediji, upravo je penal za Portugal bio jedan od trenutaka koji su potpuno promijenili ritam utakmice.

Poništeni golovi Hrvatske obilježili utakmicu

Hrvatska se ni nakon izjednačenja nije predavala. Kovačić je pogodio stativu, a zatim je Sučić uspio pobjeći odbrani Portugala i zatresti mrežu. Ipak, i taj pogodak je poništen zbog ofsajda, što je dodatno pojačalo nervozu na terenu.

Kada se činilo da će utakmica otići u produžetke, Portugal je u 90+4. minuti došao do potpunog preokreta. Rafael Leao je ubacio s lijeve strane, a Goncalo Ramos glavom pogodio za 2:1.

Najveća drama viđena je u dubokoj sudijskoj nadoknadi. Hrvatska je u 90+13. minuti preko Joška Gvardiola postigla gol za 2:2, ali je nakon nove VAR provjere pogodak poništen. Bio je to treći poništeni gol Hrvatske na ovom susretu.

Prema reakcijama javnosti i onih koji su gledali utakmicu, upravo su ofsajdi bili najsporniji dio meča. Dio navijača smatra da su odluke bile prestroge i da su sitni detalji odlučili utakmicu, dok se iz portugalskog tabora ističe da je tehnologija pokazala zbog čega su golovi poništeni.

Strani mediji pišu o VAR drami i kraju Hrvatske

Strani mediji utakmicu Portugal-Hrvatska opisuju kao jednu od najdramatičnijih na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Reuters je prenio reakciju selektora Zlatka Dalića, koji je kritikovao suđenje, ali je naglasio da to ne želi koristiti kao izgovor za poraz.

Guardian piše da su na utakmici poništena čak četiri gola, tri Hrvatskoj i jedan Portugalu, te da je susret obilježila velika VAR drama. Američki i britanski mediji posebno izdvajaju završnicu utakmice, u kojoj je Hrvatska mislila da je izborila produžetke, ali je slavlje brzo prekinuto nakon VAR provjere.

Hrvatski mediji, među kojima Index, Slobodna Dalmacija i Jutarnji list, naglasak su stavili na nevjerovatnu završnicu, poništen gol u sudijskoj nadoknadi i činjenicu da je Hrvatska, uprkos veoma dobroj igri u nastavku, završila nastup na Svjetskom prvenstvu.

Portugal- Hrvatska tako je završen pobjedom Portugala 2:1, ali će se o ovoj utakmici još dugo govoriti. Portugal ide dalje i u osmini finala igra protiv Španije, dok Hrvatska ide kući nakon meča u kojem je pokazala mnogo, ali ostala bez rezultata zbog preokreta, poništenih golova i odluka koje su izazvale velike reakcije.

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