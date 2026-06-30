Portugal protiv Hrvatske: Modrić i Ronaldo za spektakl

Portugal protiv Hrvatske jedan je od najzvučnijih duela šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, jer se u Torontu sastaju dvije reprezentacije koje imaju veliko iskustvo, prepoznatljiv stil igre i igrače koji su obilježili evropski i svjetski fudbal.

Utakmica se igra u četvrtak, 2. jula, s početkom u 19:00 sati po lokalnom vremenu, odnosno u petak, 3. jula u 1:00 sat poslije ponoći po vremenu u Bosni i Hercegovini.

Portugal je do nokaut faze stigao kroz Grupu K, u kojoj je upisao jednu pobjedu i dva remija. Nakon remija protiv DR Konga, uslijedila je ubjedljiva pobjeda protiv Uzbekistana, a grupnu fazu Portugalci su završili remijem bez golova protiv Kolumbije.

Hrvatska je put do nokaut faze tražila kroz Grupu L. Dalićeva ekipa otvorila je turnir porazom od Engleske, zatim savladala Panamu, a prolaz potvrdila pobjedom protiv Gane. Nije to bio lagan put, ali Hrvatska je još jednom pokazala ono što je godinama drži blizu vrha, strpljenje, iskustvo i sposobnost da u važnom trenutku pronađe rezultat.

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Pobjednik ove utakmice u osmini finala igrat će protiv boljeg iz duela Španija, Austrija, što dodatno pokazuje koliko je težak dio žrijeba u kojem se nalaze Portugalci i Hrvati.

Portugal i Hrvatska do sada su odigrali deset međusobnih utakmica, a statistika je na strani Portugalaca. Portugal je slavio sedam puta, dva susreta završena su neriješeno, dok je Hrvatska upisala jednu pobjedu, uz ukupnu gol-razliku 19:8 za Portugal.

Jedini trijumf Vatrenih stigao je 8. juna 2024. godine u prijateljskoj utakmici, kada je Hrvatska slavila 2:1. Portugal je bio uspješniji i u duelima na velikim takmičenjima, uključujući Evropsko prvenstvo 1996. godine i posebno bolan susret osmine finala Eura 2016., ali Dalićeva ekipa sada ima priliku da u nokaut fazi Svjetskog prvenstva popravi historiju međusobnih duela.

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Portugal protiv Hrvatske donosi sudar različitih stilova

Portugal u ovaj duel ulazi kao reprezentacija s mnogo širine u kadru, brzim krilima i igračima koji mogu promijeniti utakmicu jednim potezom. Ekipa Roberta Martineza može napadati kroz posjed lopte, ali i brzo prebaciti igru na bokove, gdje najčešće pokušava otvoriti prostor za završnicu.

Cristiano Ronaldo i dalje je centralna figura portugalske reprezentacije. Portugal ima veliki broj kvalitetnih igrača, ali Ronaldo ostaje ime koje privlači najviše pažnje, posebno u nokaut utakmicama u kojima jedan trenutak može promijeniti sve.

Hrvatska, s druge strane, ne mora nikome objašnjavati kako se igraju velike utakmice. Dalićeva ekipa možda nema istu eksplozivnost kao Portugal, ali ima mirnoću, vezni red koji zna spustiti ritam i igrače koji su prošli gotovo sve što fudbal može donijeti.

Luka Modrić bit će u centru hrvatske igre. Njegova uloga nije samo u pasu ili kontroli lopte, nego u osjećaju kada utakmicu treba ubrzati, a kada je smiriti. Upravo u tome Hrvatska može tražiti svoju šansu, da ne dozvoli Portugalu da nametne ritam koji mu najviše odgovara.

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Modrić i Ronaldo za još jednu veliku noć

Duel Portugala i Hrvatske teško je posmatrati bez Cristiana Ronalda i Luke Modrića. Njih dvojica su mnogo više od najvećih zvijezda svojih reprezentacija. Oni su simboli generacija koje su godinama nosile svoje timove kroz najveća takmičenja.

Ronaldo je s Portugalom osvojio Evropsko prvenstvo 2016. godine, a zatim i dvije titule Lige nacija. Portugal ima i bronzu sa Svjetskog prvenstva 1966. godine, ali svjetska titula i dalje je trofej koji nedostaje ovoj reprezentaciji.

Hrvatska je na svjetskim prvenstvima napravila ono što u fudbalu rijetko uspijeva zemljama njene veličine. Osvojila je srebro 2018. godine, te bronze 1998. i 2022. godine. Uz to, Hrvatska ima i srebro iz Lige nacija 2023. godine, dok na Evropskom prvenstvu još čeka prvu medalju.

Zbog toga ovaj meč nije samo utakmica za prolaz dalje. To je duel portugalske napadačke snage i hrvatske upornosti, duel Ronalda i Modrića, ali i duel dvije reprezentacije koje znaju da se velike utakmice ne dobijaju samo imenima.

Portugal će vjerovatno imati više pokušaja da ubrza igru i pritisne preko bokova. Hrvatska će tražiti način da zatvori prostor, sačuva koncentraciju i preko Modrića, iskustva veznog reda i reakcija s klupe dočeka svoj trenutak.

Ako Portugal rano nametne ritam, Hrvatsku čeka vrlo zahtjevna noć. Ako Dalićeva ekipa uspije usporiti utakmicu, izdržati pritisak i uvesti duel u svoju zonu strpljenja, onda ova utakmica može postati još jedna utakmica u kojoj Vatreni pokazuju zašto ih niko ne smije prerano otpisati.

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