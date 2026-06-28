Vatreni u završnici slomili Ganu i izborili nokaut-fazu

Hrvatska fudbalska reprezentacija plasirala se u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva nakon što je u trećem kolu grupe L savladala Ganu rezultatom 2:1.

Utakmica u Philadelphiji imala je veliki značaj za Hrvatsku, koja je od početka susreta djelovala sigurnije i kontrolisala igru. Prednost je stigla u 31. minuti, kada je Petar Sučić pogodio za 1:0. Hrvatski fudbaleri dobro su izigrali odbranu Gane po lijevoj strani, Mateo Kovačić je uposlio Sučića, a vezni igrač Intera iskoristio je prostor i snažnim udarcem sa oko 20 metara pogodio lijevi ugao gola Gane.

Gana je u nastavku utakmice uspjela doći do izjednačenja. U 73. minuti Luckassen se najbolje snašao na drugoj stativi nakon prekida i zatresao mrežu Hrvatske. Sudija Fisher prvo je provjeravao snimak zbog mogućeg ofsajda i bloka na Ivanu Perišiću, ali je nakon VAR provjere pogodak priznat.

Hrvatska je, ipak, do pobjede stigla u završnici utakmice. Nakon kornera koji je izveo Luka Modrić, Nikola Vlašić se najbolje snašao u šesnaestercu i, među brojnim višim igračima, glavom pogodio od stative za 2:1. Lopta je završila u mreži, a golman Gane Asare nije imao šanse za odbranu. Prije toga dobru priliku imao je i Mario Pašalić, ali je njegov udarac lijevom nogom zaustavio ganski golman.

Hrvatska je grupnu fazu završila na drugom mjestu sa šest bodova, iza Engleske koja je osvojila sedam.