Poznato 28 učesnika nokaut faze Mundijala, večeras se čeka konačan rasplet

U šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva 2026. godine, odnosno Round of 32, već se plasiralo 28 reprezentacija, dok se večeras kroz utakmice grupa J, K i L traže preostali putnici za popunjavanje kostura nokaut faze.

U završnici grupne faze večeras će igrati Hrvatska, Engleska, Portugal, Kolumbija, Argentina i druge reprezentacije, a nakon tih susreta bit će poznat kompletan raspored nokaut faze.

Na ovom prvenstvu dalje prolaze po dvije najbolje reprezentacije iz svake od 12 grupa, kao i osam najboljih trećeplasiranih selekcija. Nakon završetka grupne faze fokus se prebacuje na šesnaestinu finala, prvu rundu nokaut faze na ovom Mundijalu.

Šesnaestina finala igra se od 28. juna do 4. jula, a pobjednici tih utakmica izborit će plasman u osminu finala.

Ko je već prošao dalje

U grupi A prolaz su osigurali Meksiko i Južnoafrička Republika.

Iz grupe B u šesnaestinu finala idu Švicarska, Kanada i Bosna i Hercegovina. Zmajevi su prošli kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija.

Grupa C dala je dva putnika, Brazil i Maroko, dok su iz grupe D dalje prošli Sjedinjene Američke Države, Australija i Paragvaj, također kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija.

Iz grupe E plasman su osigurali Njemačka, Obala Slonovače i Ekvador, dok su iz grupe F dalje prošli Nizozemska, Japan i Švedska.

U grupi G prolaz su izborili Belgija i Egipat, iz grupe H Španija i Zelenortska Ostrva, dok su iz grupe I dalje prošli Francuska, Norveška i Senegal, koji je mjesto u nokaut fazi izborio kao jedna od najboljih trećeplasiranih selekcija.

U grupi J Argentina je već osigurala prolaz prije posljednjeg kola. U grupi K sigurni su Kolumbija i Portugal, dok su u grupi L prolaz prije završnih utakmica osigurale Engleska i Gana.

Večeras se rješava konačan poredak

U grupama J, K i L večeras se igraju utakmice trećeg kola koje će odrediti konačan poredak na tabelama, odnosno ko ide dalje s prve, a ko s druge pozicije, kao i koje će reprezentacije izboriti preostale vize kroz poredak trećeplasiranih timova.

U grupi L od 23:00 sata po našem vremenu igraju Hrvatska i Gana, te Engleska i Panama. Hrvatska ima tri boda i pobjedom ili remijem može osigurati siguran prolaz, dok su Engleska i Gana već mirne. Panama je bez bodova i nema šansi za plasman dalje.

U grupi K od 01:30 sati sastaju se Kolumbija i Portugal, te DR Kongo i Uzbekistan. Kolumbija ima šest bodova, Portugal četiri, DR Kongo jedan, dok je Uzbekistan bez bodova.

U grupi J od 04:00 sata igraju Argentina i Jordan, te Alžir i Austrija. Argentina je prva sa šest bodova i već je osigurala prolaz kao prvoplasirana reprezentacija grupe. Alžir i Austrija imaju po tri boda, dok je Jordan bez bodova i već je ispao.

BiH prošla dalje, poznat i protivnik Zmajeva

Reprezentacija Bosne i Hercegovine zvanično je prošla dalje sa četiri boda, a poznato je i da će u šesnaestini finala igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Zmajevi će tako nakon grupne faze nastaviti takmičenje u nokaut fazi, gdje više nema prava na popravni.

Ko je završio nastup na Mundijalu

Potpuno eliminisane reprezentacije koje sigurno pakuju kofere nakon grupne faze su Češka, Katar, Haiti, Turska, Curaçao, Tunis, Novi Zeland, Irak, Urugvaj, Saudijska Arabija, Jordan i Panama.

Škotska i Južna Koreja, koje imaju po tri boda, još uvijek matematički čekaju ishod večerašnjih mečeva na dnu tabele trećeplasiranih reprezentacija.

Sinoć potvrđen rasplet u tri grupe

U grupi I Francuska je potvrdila prvo mjesto pobjedom nad Norveškom rezultatom 4:1, dok je Senegal deklasirao Irak sa 5:0 i osigurao prolaz kao trećeplasirana reprezentacija sa tri boda i odličnom gol-razlikom.

U grupi H Španija je pobijedila Urugvaj rezultatom 1:0, dok su Zelenortska Ostrva i Saudijska Arabija odigrali 0:0. Španija i Zelenortska Ostrva idu dalje, a Urugvaj je ispao.

U grupi G Belgija je pobijedila Novi Zeland rezultatom 5:1, dok su Egipat i Iran remizirali 1:1. Takav rasplet donio je prolaz Belgiji i Egiptu.

Večerašnji program donijet će konačan rasplet grupne faze, nakon čega će biti poznat kompletan kostur šesnaestine finala Svjetskog prvenstva.