Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 28.06.2026. godine (nedjelja) na području:

1. Grada Srebrenika centar Grada, te u naseljima Špionica, Sladna, Moranjci, Falešići, Čakanjići, Duboki Potok, Gornji Srebrenik, Ravnuše, Lipik i Okresanica u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

2. Grada Gračanice u naseljima Stjepan Polje (dio ispod ceste) i Lukavica u vremenu od 10:00 do 10:30 sati.

3. Općine Doboj Istok u naseljima Stanić Rijeka, Klokotnica, Velika Brijesnica, Mala Brijesnica i Lukavica Rijeka u vremenu od 10:00 do 10:30 sati.

Dana 29.06.2026. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle u ulicama Uzeira Mehičića, Balibegova Mahala i Dr Mehmeda Huseinefendića u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

2. Općine Kalesija u naseljima Međaš, Zates, Jeginov Lug, Donji Rainci, Gornji Rainci, Lipovice, Meškovići, Novi Tojšići, Tojšići Kovačevići, Handžići, Babajići, Kikači i Babina Luka u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

3. Općine Banovići u naseljima Mušići, Čubrić, Podgorje, Novo Podgorje, Savići, Bagremik, Stražbenica, Sadnice, Bakovići, Gaj, Banovići Selo, Brezje, Nurkovići, Ramići, Milići, Pribitkovići, Seona i Aljkovići u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.

4. Grada Živinica u naselju Litve u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.