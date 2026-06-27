Ukida se zabrana izvoza pilećeg mesa iz BiH u zemlje Evropske unije

Zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije bit će ukinuta od 30. juna, potvrdio je pomoćnik ministra za veterinarstvo RS-a Negoslav Lukić.

Lukić je podsjetio da je zabrana trajala četiri mjeseca, odnosno od trenutka kada je ptičija gripa potvrđena na području općine Bosansko Petrovo Selo.

„Ukidanje zabrane izvoza pilećeg mesa od velikog je značaja za domaće proizvođače“, rekao je Lukić.

Ptičija gripa na području ove općine evidentirana je u februaru, dok su zone nadzora ukinute početkom aprila. Od tada se očekivao povratak izvoznog statusa pilećeg mesa iz BiH na tržište Evropske unije.

Peradarstvo je jedina grana stočarstva u Bosni i Hercegovini koja bilježi suficit u vanjskotrgovinskoj razmjeni.