Mljevena junetina može izgledati dobro, ali stručnjaci upozoravaju na jedan važan detalj

Mljevena junetina jedna je od namirnica koja se često nalazi u kupovnim korpama, jer je pristupačna, praktična i može se koristiti za pripremu brojnih jela. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se pri kupovini ne treba oslanjati samo na boju mesa ili rok trajanja.

Naučnica i registrirana dijetetičarka Jennifer Pallian ističe da je jedan od najvažnijih znakova za oprez oštećena ambalaža. Pakovanje koje curi, poderano je ili nije dobro zatvoreno može predstavljati rizik, jer se bakterije mogu prenijeti na druge namirnice, ali i dospjeti u samo meso.

Za razliku od cijelog komada mesa, mljevena junetina je osjetljivija jer se tokom mljevenja bakterije s površine mogu rasporediti kroz cijelu masu. Upravo zbog toga je pravilno rukovanje ovom namirnicom posebno važno.

Mljevena junetina mora biti izrazito hladna

Osim neoštećene ambalaže, kupci bi trebali obratiti pažnju i na temperaturu mesa. Prema riječima stručnjaka, mljevena junetina bi pri kupovini trebala biti izrazito hladna na dodir. Ako meso nije dovoljno hladno, postoji mogućnost da je određeno vrijeme provelo na temperaturi koja pogoduje razvoju bakterija.

Rok trajanja, iako važan, ne znači mnogo ukoliko meso nije pravilno skladišteno od proizvodnje do prodaje. Zbog toga je preporuka da se meso nakon kupovine što prije odnese kući i stavi u frižider ili zamrzivač.

Boja mesa ne otkriva uvijek da li je sigurno

Mnogi kupci boju mesa smatraju glavnim pokazateljem svježine, ali stručnjaci upozoravaju da izgled može zavarati. Sivosmeđa boja unutar pakovanja ne mora nužno značiti da je meso pokvareno, jer unutrašnji dio često promijeni boju zbog manjka kontakta s kisikom.

Ipak, ako je cijelo pakovanje mesa promijenilo boju, ima neugodan miris ili sluzavu teksturu, takvo meso ne bi trebalo koristiti.

Dodatni problem je što najopasnije bakterije, poput E. coli ili salmonele, najčešće ne mijenjaju miris, okus ili izgled hrane. Zbog toga meso može izgledati ispravno, a ipak biti rizično ako nije pravilno čuvano.

Nakon kupovine važno je brzo reagovati

Nakon kupovine mljevenu junetinu treba što prije odnijeti kući. Pravilo je da meso ne bi trebalo dugo stajati van rashladnog uređaja, posebno tokom toplih dana ili u automobilu.

U frižideru se mljevena junetina ne bi trebala čuvati dugo. Ukoliko se ne planira pripremiti u roku od jednog do dva dana, bolje ju je zamrznuti.

Stručnjaci poručuju da su pri kupovini najvažniji neoštećena ambalaža, odgovarajuća temperatura i pravilno čuvanje nakon kupovine. Nekoliko dodatnih sekundi pažnje u mesnici ili marketu može značajno smanjiti rizik i pomoći da hrana bude sigurnija za pripremu.