Zaboravili ste odmrznuti piletinu? Ovaj trik može pomoći kod pripreme ručka

Zaboravili ste odmrznuti piletinu, a ručak treba biti brzo spreman, situacija je poznata mnogima koji nakon posla ili obaveza tek tada shvate da je meso ostalo u zamrzivaču.

Iako je najsigurnije piletinu odmrzavati postepeno u frižideru, društvenim mrežama se proširio kuhinjski trik koji može pomoći kada nemate mnogo vremena. Riječ je o pripremi pilećih prsa direktno iz zamrzivača, ali pod uslovom da se meso pažljivo nareže na tanje komade i dobro termički obradi.

Zamrznuta pileća prsa potrebno je narezati na tanke šnicle, jer se tako brže opuštaju i ravnomjernije peku. Pri tome treba koristiti oštar nož i biti posebno oprezan, budući da je zaleđeno meso tvrđe i može lakše skliznuti prilikom rezanja.

Nakon rezanja, komadi piletine mogu se staviti u jednostavnu marinadu od maslinovog ulja, limunovog soka, bijelog luka, soli, bibera i začina po želji. Dok meso stoji u marinadi, postepeno omekšava, a istovremeno upija okuse koji ga čine sočnijim i ukusnijim.

Za ovaj način pripreme obično je dovoljno 15 do 30 minuta mariniranja, nakon čega se piletina može peći na dobro zagrijanoj tavi uz malo ulja ili na roštilju. Važno je da komadi ne budu debeli, kako bi se ravnomjerno ispekli i iznutra i spolja.

Piletinu tokom pečenja treba okretati nekoliko puta, a najvažnije je da bude potpuno termički obrađena. Najsigurnije je koristiti kuhinjski termometar i provjeriti da je unutrašnja temperatura mesa dostigla najmanje 74 stepena Celzijusa.

Za dodatni okus, pečena piletina može se preliti jednostavnim sosom od otopljenog putera, bijelog luka, peršuna i rendanog parmezana. Uz krompir, rižu ili svježu salatu, ovako pripremljena piletina može biti brzo rješenje za ručak i onda kada ste je zaboravili izvaditi iz zamrzivača.

Ipak, ovaj trik ne bi trebao zamijeniti pravilno planiranje pripreme hrane. Kada god imate vremena, piletinu je najbolje odmrzavati u frižideru, jer se tako smanjuje rizik od razvoja bakterija i čuva kvalitet mesa.