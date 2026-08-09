Glovo od sutra prestaje s radom u BiH: Dostave više neće biti moguće

Platforma za dostavu Glovo od sutra, 10. augusta, zvanično prestaje poslovati u Bosni i Hercegovini.

Kompanija je ranije potvrdila da će u potpunosti obustaviti svoje operacije na domaćem tržištu, što znači da korisnici od sutra više neće moći naručivati hranu, namirnice i druge proizvode putem aplikacije.

Iz Glova su korisnike obavijestili da će posljednji dan poslovanja u BiH biti 9. august, dok od 10. augusta usluga više neće biti dostupna.

Odluka o povlačenju iz BiH dio je poslovne strategije kompanije kojom se želi fokusirati na tržišta za koja procjenjuje da imaju veći potencijal za rast i razvoj. Iz kompanije su također naveli da će ispuniti sve finansijske i zakonske obaveze prema zaposlenima, partnerima i drugim učesnicima u poslovanju.

Glovo je u Bosni i Hercegovini godinama povezivao korisnike s restoranima, trgovinama i drugim prodajnim mjestima, a njegovim odlaskom završava višegodišnje prisustvo jedne od najpoznatijih platformi za dostavu na domaćem tržištu.