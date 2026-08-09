Bh. kadeti savladali Bugarsku, Omerović predvodio pobjedu sa 35 poena

RTV SLON
Foto: FIBA

Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veoma važnu pobjedu na Evropskom prvenstvu B divizije, savladavši Bugarsku rezultatom 84:74.

Bugari su bolje otvorili susret i nakon prve četvrtine imali prednost od 21:18. Ipak, bh. reprezentativci su u nastavku podigli nivo igre i postepeno preuzeli kontrolu nad utakmicom.

Treća četvrtina pripala je BiH rezultatom 19:17, pa je naša selekcija u posljednjih deset minuta ušla s pet poena prednosti. U završnoj dionici bh. kadeti bili su posebno efikasni i postigli 24 poena, čime su osigurali pobjedu od deset razlike.

Najbolju partiju u dresu BiH pružio je Mak Omerović. Za nešto više od 35 minuta na parketu ubacio je čak 35 poena, uz sedam skokova, šest asistencija, jednu ukradenu loptu i jednu blokadu.

Zapažen učinak imao je i Tarik Halilović, koji je susret završio sa šest poena, pet skokova i asistencijom, uz tri blokade i jednu ukradenu loptu.

Pobjeda protiv Bugarske značajan je rezultat za bh. kadete u borbi za nastavak takmičenja. Nakon dana odmora, reprezentaciju BiH očekuje novi susret, a protivnik će biti selekcija Luksemburga.

pročitajte i ovo

Vijesti

Kadeti BiH poraženi od Švedske: Večerašnji duel protiv Bugarske ključan za...

Sport

Kadetska reprezentacija BiH protiv Švedske traži drugu pobjedu na Eurobasketu

Sport

Košarkaši BiH otputovali za Beograd uoči susreta protiv Srbije

Vijesti

Košarkaši BiH protiv Srbije u Beogradu: Zmajevi igraju posljednji meč prve...

Vijesti

Košarkaši BiH treniraju u Zenici pred duel sa Turskom

Sport

Zmajevi uz Zmajeve: Košarkaši BiH na Vlašiću pratili utakmicu protiv Katara

Vijesti

Sajam šljive u Gradačcu od četvrtka okuplja oko 150 izlagača

Vijesti

Pripreme za izgradnju 44 kilometra autoputa Banja Luka – Mrkonjić Grad ulaze u završnicu

BiH

Motociklista teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

BiH

Mladić (23) poginuo u saobraćajnoj nesreći u Potkozarju

Vijesti

Lana Pudar predvodi BiH na Evropskom prvenstvu u Parizu

Učitati više