Bh. kadeti savladali Bugarsku, Omerović predvodio pobjedu sa 35 poena

Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veoma važnu pobjedu na Evropskom prvenstvu B divizije, savladavši Bugarsku rezultatom 84:74.

Bugari su bolje otvorili susret i nakon prve četvrtine imali prednost od 21:18. Ipak, bh. reprezentativci su u nastavku podigli nivo igre i postepeno preuzeli kontrolu nad utakmicom.

Treća četvrtina pripala je BiH rezultatom 19:17, pa je naša selekcija u posljednjih deset minuta ušla s pet poena prednosti. U završnoj dionici bh. kadeti bili su posebno efikasni i postigli 24 poena, čime su osigurali pobjedu od deset razlike.

Najbolju partiju u dresu BiH pružio je Mak Omerović. Za nešto više od 35 minuta na parketu ubacio je čak 35 poena, uz sedam skokova, šest asistencija, jednu ukradenu loptu i jednu blokadu.

Zapažen učinak imao je i Tarik Halilović, koji je susret završio sa šest poena, pet skokova i asistencijom, uz tri blokade i jednu ukradenu loptu.

Pobjeda protiv Bugarske značajan je rezultat za bh. kadete u borbi za nastavak takmičenja. Nakon dana odmora, reprezentaciju BiH očekuje novi susret, a protivnik će biti selekcija Luksemburga.