Zmajevi uz Zmajeve: Košarkaši BiH na Vlašiću pratili utakmicu protiv Katara

Zmajevi uz Zmajeve, tako bi se najkraće mogla opisati atmosfera među košarkaškim reprezentativcima Bosne i Hercegovine, koji su na Vlašiću zajedno pratili utakmicu fudbalske reprezentacije BiH protiv Katara.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine trenutno boravi na Vlašiću, gdje se priprema za predstojeće kvalifikacione utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije.

Ipak, pripreme nisu bile prepreka da naši košarkaši i članovi stručnog štaba u srijedu navečer zajedno prate nastup fudbalskih Zmajeva. Uz selektora Darija Gjergju, reprezentativci su s mnogo pažnje pratili duel protiv Katara, a atmosfera je, sudeći prema snimku koji je objavio Košarkaški savez BiH, bila izuzetno pozitivna.

Reakcije košarkaša najbolje su pokazale koliko se uspjeh jedne reprezentacije u Bosni i Hercegovini doživljava kao zajednička radost. Zmajevi uz Zmajeve bili su podrška i s Vlašića, gdje naš košarkaški tim nastavlja pripreme za važne utakmice koje slijede.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine 2. jula u zeničkoj Areni Husejin Smajlović igra protiv Turske.

Nakon domaće utakmice u Zenici, košarkaše BiH 6. jula očekuje gostovanje u Beogradu protiv reprezentacije Srbije, u važnom duelu kvalifikacija.