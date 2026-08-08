Sutra sunčano u BiH, temperature do 39 stepeni: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

RTV SLON
Nedim Sladić objavio kada se u BiH vraćaju velike vrućine
Foto: Ilustracija/Pixabay

U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Jutarnje temperature kretat će se između 16 i 22 stepena, dok će na jugu zemlje biti toplije, do 26 °C. Tokom dana temperatura će dosezati od 27 do 33 stepena, a na jugu zemlje i do 39 °C.

Iako će biometeorološke prilike biti povoljnije u odnosu na prethodni dan, visoke temperature i dalje mogu predstavljati određeno opterećenje za organizam.

Kod osjetljivih osoba moguće je javljanje umora, slabije koncentracije i drugih tegoba povezanih s vrućinom. U pojedinim krajevima mogući su i lokalni poslijepodnevni pljuskovi, koji bi kratkotrajno mogli nepovoljno utjecati na meteoropate.

Građanima se preporučuje iz FHMZ da tokom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju duži boravak na direktnom suncu, unose dovoljno tečnosti i fizičke aktivnosti prilagode vremenskim uslovima.

Poseban oprez savjetuje se na jugu zemlje, gdje će temperature ponovo dosezati vrijednosti blizu 40 stepeni.

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