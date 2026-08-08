Sloboda poražena od Bratstva u posljednjoj provjeri pred početak sezone

Fudbaleri Slobode porazom su zaključili pripremni period pred početak nove sezone. Tuzlanski tim večeras je u Gračanici izgubio od Bratstva rezultatom 1:0.

Susret je odigran na stadionu Luke, a domaći sastav do jedinog pogotka stigao je u 21. minuti nakon dosuđenog jedanaesterca.

Za Slobodu je utakmica protiv Bratstva bila posljednja provjera pred početak takmičenja, ali i prilika stručnom štabu da dobije konačnu sliku o formi ekipe i spremnosti igrača za prvenstvene izazove.

Crveno-crni susret su počeli u sastavu Rončević, Galić, Šećerović, Redžić, Husejinović, Beganović, Kapetanović, Mehanović, Tiro, Mahmud i Cruz.

U drugom poluvremenu obje ekipe ostale su s po jednim igračem manje. Mehanović je kod Slobode isključen u 69. minuti, dok je Huseinbašić iz Bratstva crveni karton dobio deset minuta kasnije.

Do kraja utakmice nije bilo promjene rezultata, pa je Bratstvo upisalo minimalnu pobjedu i tako zaključilo pripremni susret sa Slobodom.

Za Tuzlake sada slijedi početak zvaničnih takmičarskih obaveza i borba za bodove.