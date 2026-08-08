Na dnu Save pronađene kosti, policija provjerava da li pripadaju ljudskom skeletu

RTV SLON
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Zbog izrazito niskog vodostaja rijeke Save, na njenom priobalnom području u blizini mosta Brčko – Gunja pronađene su kosti za koje se sumnja da bi mogle biti ljudskog porijekla.

Kosti su uočili ribari na isušenom dijelu riječnog dna, nakon čega je slučaj prijavljen policiji. Pripadnici Policije Brčko distrikta BiH odmah su osigurali mjesto pronalaska, a o svemu su obaviještena Tužilaštvo BiH i Tužilaštvo Brčko distrikta BiH.

Zamjenik šefa Policije Brčko distrikta BiH Emir Mrkaljević kazao je da u ovom trenutku nije moguće potvrditi da li se zaista radi o ljudskim kostima.

Konačnu potvrdu trebalo bi dati vještačenje sudske medicine, nakon čega će biti poznato porijeklo pronađenih kostiju.

Policija, u saradnji s nadležnim pravosudnim institucijama, nastavlja provoditi potrebne istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja.

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