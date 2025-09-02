Pokrenut projekat razminiranja desne obale Save – EU grant od osam miliona eura

Nakon višegodišnjeg zastoja, konačno je otkočen projekat razminiranja desne obale rijeke Save.

Na inicijativu ministra Edina Forte, potpisan je Supsidijarni sporazum između Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Ministarstva finansija i trezora, čime je grant Evropske unije od osam miliona eura stavljen u operativnu funkciju kroz aranžman sa Svjetskom bankom.

Ovim potezom otvoren je put realizaciji projekta koji će stanovnicima Posavine donijeti sigurniji život, a cijelom području nove razvojne perspektive.

Obuhvaćeno devet općina

Projektom je planirano razminiranje 79 lokacija u devet općina na sjeveru BiH – od Kozarske Dubice i Gradiške, preko Srpca, Dervente i Broda, do Odžaka, Šamca, Domaljevca-Šamca i Orašja. Riječ je o ukupno 5,29 miliona kvadratnih metara zemljišta koje je decenijama nosilo oznaku opasnosti.

Na tim prostorima poljoprivrednici su izbjegavali obrađivati njive, šumski predjeli su ostajali zapušteni, nadzor granice bio je otežan, a investicije uz Savu, posebno u Brčkom, odgađane su upravo zbog prisustva mina.

Tehnički koraci u završnoj fazi

Tenderski paket je pripremljen i usaglašen, a završava se i Studija okolišnog i socijalnog upravljanja koju provodi Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo uz podršku Vlade Njemačke preko GIZ-a. Nakon toga slijedi izbor izvođača i uvođenje u posao.

Prema procjenama deminerskih službi, cijeli posao mogao bi trajati dvije do tri godine, a prvi terenski radovi očekuju se čim se ispune preostale formalnosti.

Sigurnost i razvoj kao rezultat

Iz Ministarstva komunikacija i prometa naglašavaju da benefiti projekta nisu samo u uklanjanju minske prijetnje. Razminiranjem će se osloboditi poljoprivredno i šumsko zemljište, omogućiti redovno održavanje nasipa i efikasniji nadzor granice, ali i stvoriti uslovi za razvoj plovidbe Savom, kao i riječnih luka, logistike i turizma.

– Nakon godina čekanja, ovaj projekat smo otkočili: EU grant od osam miliona eura je aktiviran, dokumenti su iz kancelarija prešli u operativu, a preostale procedure privodimo kraju. Svaka uklonjena mina znači više sigurnosti za porodice, više zemlje u funkciji i više posla za čitavu Posavinu – poručio je ministar Forto, ističući da se radi o ulaganju u budućnost koje će trajati generacijama.

Ministarstvo je pozvalo lokalne zajednice, poljoprivrednike i građane da prate dinamiku radova, jer će uklanjanje oznaka opasnosti istovremeno otvarati prostor za nove planove i razvoj.

– Vrijeme je da se uz Savu, umjesto znakova opasnosti, ponovo pojave putokazi razvoja – poručeno je iz Ministarstva.