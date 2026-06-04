Počinju pregovori o ukidanju roaminga između EU i Zapadnog Balkana: Građani BiH bliže telefoniranju bez dodatnih troškova

Počinju pregovori o ukidanju roaminga između EU i Zapadnog Balkana, što bi građanima Bosne i Hercegovine u narednim godinama moglo omogućiti korištenje mobilnih telefona, poziva, poruka i interneta u državama Evropske unije bez dodatnih naknada.

Evropska unija dala je saglasnost za pokretanje pregovora sa zemljama Zapadnog Balkana o njihovom uključivanju u sistem „Roam Like at Home“, koji već godinama važi među državama članicama EU. To znači da korisnici mobilnih mreža tokom putovanja unutar Evropske unije mogu koristiti svoje pakete minuta, poruka i mobilnog interneta bez plaćanja dodatnih roaming troškova.

Pregovori će obuhvatiti Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Albaniju i Kosovo, a očekuje se da budu jedna od tema regionalnog samita Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana.

Prema najavama iz evropskih institucija, cilj je da se nakon pregovora zemlje regiona postepeno uključe u evropski roaming prostor. Ukoliko proces bude tekao planiranom dinamikom, građani bi pogodnosti mogli koristiti već tokom 2027. godine.

Građani Bosne i Hercegovine već nekoliko godina imaju koristi od ukidanja roaminga unutar zemalja Zapadnog Balkana. Od jula 2021. godine korisnici mobilnih operatera iz BiH, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova mogu međusobno telefonirati, slati poruke i koristiti mobilni internet bez dodatnih roaming naknada.

Proširenje ovog sistema na države Evropske unije predstavljalo bi značajan korak za građane, posebno za one koji često putuju, rade ili borave u zemljama EU, kao i za veliki broj ljudi iz Bosne i Hercegovine koji imaju članove porodice u evropskim državama.