EU od danas naplaćuje novu carinu na male pošiljke iz inostranstva

Evropska unija (EU) od 1. jula 2026. godine uvodi nove carinske mjere za male pošiljke vrijednosti do 150 eura koje pristižu iz zemalja izvan EU, s ciljem zaštite evropskog tržišta, jačanja kontrole uvoza i suzbijanja nelojalne konkurencije.

Prema podacima Evropske komisije, tokom 2024. godine u države članice EU uvezeno je oko 4,6 milijardi pošiljki kupljenih putem interneta, čija je pojedinačna vrijednost bila manja od 150 eura. Čak 91 posto tih pošiljki stiglo je iz Kine, što je dodatno opteretilo carinske službe širom Unije.

Iz EU ističu da je nagli rast online kupovine doveo do nekoliko problema, uključujući nelojalnu konkurenciju evropskim kompanijama zbog izbjegavanja carinskih obaveza, povećan rizik od ulaska nesigurnih i neusklađenih proizvoda na tržište, ali i negativne posljedice po okoliš usljed velikog broja pojedinačnih pošiljki.

Kako bi odgovorile na ove izazove, države članice usvojile su paket kratkoročnih i dugoročnih mjera.

Od 1. jula 2026. godine na snagu stupa privremena carinska pristojba od tri eura za robu u pošiljkama čija je vrijednost manja od 150 eura. Ova mjera važit će do uspostavljanja centralizovanog sistema za obradu carinskih podataka Evropske unije, čije se puštanje u rad očekuje do 2028. godine.

Carina će se obračunavati prema kategorijama proizvoda, a ne prema broju pošiljki. Tako će, primjerice, paket koji sadrži igračke, kaput i kozmetičke proizvode biti oporezovan sa ukupno devet eura, odnosno po tri eura za svaku kategoriju robe.

Dugoročno, Evropska unija planira ukinuti dosadašnje oslobađanje od carine za robu vrijednosti do 150 eura. Nakon stupanja novih pravila na snagu, carinske dažbine će se obračunavati od prvog eura vrijednosti pošiljke, čime će se sistem uskladiti s postojećim pravilima o PDV-u.

Pored toga, Evropski parlament i Vijeće EU postigli su dogovor o uvođenju nove naknade za obradu malih pošiljki kupljenih putem interneta. Prikupljena sredstva trebala bi pomoći finansiranju carinskih kontrola i efikasnijem upravljanju sve većim brojem pošiljki.

Novim pravilima precizirano je i da će odgovornost za carinske formalnosti i plaćanje dažbina snositi online platforme i prodavači koji robu šalju kupcima u Evropskoj uniji, dok krajnji potrošači više neće biti odgovorni za te obaveze. Za kompanije koje budu kršile propise predviđene su i finansijske kazne.