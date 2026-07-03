Dnevnik TV Slon – 03.07.2026.g.

Dnevnik TV Slon – 03. juli 2026.g.

Jednokratna pomoć borcima u Tuzli povećana je sa 400 na 700 KM u slučaju smrti člana porodice korisnika. Izmjene pravilnika usvojilo je Gradsko vijeće Tuzla, a za ovu namjenu rebalansom Budžeta Grada Tuzle za 2026. godinu osigurana su dodatna sredstva. Ukupna budžetska pozicija za jednokratne pomoći povećava se na 545.000 KM, a novi pravilnik primjenjuje se od 1. jula 2026. godine.

Parking mjesta u Tuzli i obnova fasada bili su među temama sjednice Gradskog vijeća Tuzla. Vijeće je zatražilo ubrzanje procedure za parcijalno natkrivanje korita Jale, čime bi u centru grada moglo biti uređeno oko 120 novih parking mjesta. Usvojena je i odluka o dodjeli sredstava za obnovu fasada u užoj gradskoj jezgri, uz prioritet za objekte koji ugrožavaju sigurnost prolaznika.

Stanje srednjeg i visokog obrazovanja bilo je tema nastavka tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla. U fokusu su bile potrebe učenika, studenata, Univerziteta u Tuzli i tržišta rada, uz poruku da obrazovanje mora biti jedan od ključnih razvojnih pravaca grada.

Preventivna deratizacija na području Grada Tuzle počela je danas u okviru prve faze ugovorenih radova. Aktivnosti se provode na vodotocima, deponijama uz vodotoke, dječijim igralištima u njihovoj blizini i u šahtovima oborinske kanalizacije. Deratizacija će trajati od 3. do 9. jula 2026. godine.

Koordinacija boračkih saveza i organizacija Tuzlanskog kantona osudila je izmjene Krivičnog zakonika RS-a, kojima se predviđa sankcionisanje isticanja zastave Republike Bosne i Hercegovine. Poručili su da se time pokušavaju kriminalizirati historijski simboli odbrane BiH, te pozvali nadležne institucije da ispitaju usklađenost ovih rješenja sa Ustavom BiH i međunarodnim standardima.

U nastavku dnevnika prelistavamo vijesti koje smo objavili na našem web portalu rtvslon.ba.

Wizz Air Tuzla ovog ljeta povećava broj letova sa Međunarodnog aerodroma Tuzla prema više evropskih destinacija. Ljetni red letenja dodatno jačaju Pegasusovi letovi za Istanbul, charter linije za Antaliju i Hurgadu, te nova linija za Cirih, što putnicima donosi bolju povezanost.

Udruženja žrtava i svjedoka genocida reagovala su na odluku gradonačelnika Brčko distrikta da 4. i 11. juli proglasi danima žalosti. Smatraju da se time genocid u Srebrenici dovodi u isti kontekst s drugim stradanjima, zbog čega su zatražili povlačenje odluke.

BFC 5 Street Fight bit će održan 4. jula od 20 sati na Telex terenima u Tuzli. Publiku očekuje 10 MMA borbi u kavezu i nastupi boraca iz BiH, Austrije, Albanije, Iraka i Crne Gore.

Jezero Modrac godinama se spominje kao jedan od najvećih neiskorištenih turističkih potencijala Tuzlanskog kantona. Nova vizija razvoja mogla bi donijeti više sadržaja za rekreaciju, turizam i boravak u prirodi, a više detalja donosimo u nastavku.

BiH je nakon velike borbe poražena od Turske u Zenici rezultatom 82:75, u petom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Bh. tim je na poluvremenu vodio 39:34, ali je Turska u nastavku preokrenula rezultat. Najefikasniji kod BiH bio je Luka Garza sa 27 poena, dok je Amar Gegić dodao 19. BiH je ranije osigurala plasman u finalnu rundu kvalifikacija, a posljednji meč ove faze igra 6. jula protiv Srbije.

Rezultati SP donijeli su nova uzbuđenja u šesnaestini finala, a plasman među 16 najboljih izborili su Španija, Portugal i Švicarska. Portugal je nakon preokreta savladao Hrvatsku 2:1, Španija je bila bolja od Austrije 3:0, dok je Švicarska rutinski prošla u narednu fazu takmičenja.