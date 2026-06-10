Dnevnik TV Slon – 10.06.2026.g.

Skupština TK usvojila je zaključke za unapređenje položaja djece i osoba sa invaliditetom. Najavljeno je formiranje radnih grupa koje će raditi na poboljšanju njihovih prava i životnih uslova.

MUP TK podnio je izvještaj protiv 11 osoba osumnjičenih za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Tokom pretresa na više lokacija pronađeni su oružje, municija, eksplozivna sredstva i drugi predmeti važni za istragu.

Nastavna godina u Tuzlanskom kantonu završava se 12. juna uz himnu BiH i svečane školske aktivnosti. Učenici će tog dana moći nositi dresove reprezentacije i zastave BiH kao podršku Zmajevima na Svjetskom prvenstvu.

U Mješovitoj srednjoj mašinskoj školi Tuzla uručena je nova oprema za praktičnu nastavu zanimanja rukovalac mašinama za obradu metala. Donaciju je osigurao GIZ s ciljem jačanja stručnog obrazovanja.

Kantonalni sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Hamidu Taletoviću, osumnjičenom za ubistvo, dva pokušaja ubistva i nedozvoljeno držanje oružja. Pritvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

U Živinicama je danas jedna osoba poginula nakon pada sa objekta u izgradnji. Nesreća je ponovo otvorila pitanje sigurnosti radnika na gradilištima nakon sličnog slučaja zabilježenog prije nekoliko dana.

Nezavisni odbor FBiH prihvatio je Izvještaj o radu Federalne uprave policije za april ove godine. Najavljena je zajednička saradnja na rješavanju problema i unapređenju rada FUP-a.

Uposlenik Tužilaštva BiH podnio je prijavu protiv Damira Došena zbog objava na Facebooku kojima se vrijeđaju žrtve i negiraju bijele trake u Prijedoru. Više informacija dostupno je na našem portalu.

Kompanija Glovo povlači se sa tržišta Bosne i Hercegovine, a poslovanje će biti ugašeno do 10. augusta. Iz kompanije navode da se fokusiraju na tržišta s većim potencijalom rasta.

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U Tuzli danas počinje ljetna turistička sezona otvaranjem Panonskih jezera. Očekuje se dolazak velikog broja posjetilaca iz BiH i regije.

Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH pokrenulo je reformu zdravstvenog osiguranja. U fokusu su nova pravila za bolovanja i priprema novog Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Ministarstvo odbrane BiH raspisalo je konkurs za školovanje kadeta na vojnim akademijama u sedam evropskih država. Nakon završetka školovanja kandidati će zasnovati profesionalnu vojnu službu u Oružanim snagama BiH.

Bosna i Hercegovina se nakon 12 godina vraća na Svjetsko prvenstvo. Zmajevi će prvi meč na Mundijalu igrati 12. juna protiv Kanade, a detaljnu analizu reprezentacije donosimo na našem portalu.