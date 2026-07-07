/VIDEO/ Koji su događaji obilježili sedmi dan jula?

Koji su događaji obilježili sedmi dan jula?

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona kritikovalo trenutnu situaciju sa autoškolama, tvrde da su cijene nerealne

Od sutra građani BiH mogu podnositi zahtjeve za povrat PDV-a pri kupovini prvog stana

Određen pritvor za Amira Hadžića iz Doboj Istoka, uhapšen zbog vrijeđanja i prijetnji na društvenim mrežama

Belgija i Španija izborile su plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona upozorilo je na nepravilnosti u radu pojedinih autoškola, navodeći da se prikazuju nerealne cijene obuke i da su zabilježeni slučajevi izbjegavanja nadzora. Istovremeno, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH zatražilo je dokumentaciju o uvođenju digitalnog sistema obuke vozača.

Od 8. jula građani Bosne i Hercegovine mogu podnijeti zahtjeve za povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine. Uprava za indirektno oporezivanje objavila je detalje procedure, uslove i potrebnu dokumentaciju.

Amiru Hadžiću iz Doboj Istoka određen je jednomjesečni pritvor zbog sumnje na psihičko nasilje, uhođenje i ugrožavanje sigurnosti putem društvenih mreža.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke iz oblasti zdravstva i javnih preduzeća. Snižene su cijene 151 lijeka na Pozitivnoj listi, a razmatran je i izvještaj o radu Javnog preduzeća „Šume TK“.

U okviru međunarodne operacije protiv trgovine ljudima Global Chain, u kojoj je učestvovala i Bosna i Hercegovina, identificirano je više od 2.000 žrtava i potencijalnih žrtava.

Za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici organizovan je besplatan prevoz za građane iz 51 grada i općine u BiH, dok je nastavljeno i procesuiranje ratnih zločina počinjenih u Srebrenici.

Belgija i Španija izborile su plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Belgijanci su bili bolji od Sjedinjenih Američkih Država, dok je Španija slavila protiv Portugala.