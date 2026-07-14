/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 14. juli?

Sjednica Vijeća za implementaciju mira završena je bez dogovora o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Do imenovanja novog, funkciju vršioca dužnosti i dalje će obavljati Louis Crishock.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 22. jula razmatrat će Prijedlog budžeta institucija BiH za 2026. godinu vrijedan 1,58 milijardi konvertibilnih maraka.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona saopćilo je da dosadašnja istraga nije pokazala elemente krivičnog djela počinjenog iz mržnje u slučaju sukoba u tuzlanskom naselju Slatina. Istraga se nastavlja.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca potpisalo je ugovore vrijedne 1,92 miliona konvertibilnih maraka za projekte očuvanja kulture sjećanja, uz dodatnih 820 hiljada maraka za rad boračkih udruženja.

Vlada Tuzlanskog kantona omogućila je novi javni poziv za stipendije učenicima i studentima iz reda boračke populacije, za koji je na raspolaganju ostalo oko dva miliona konvertibilnih maraka.

Za Program podrške mladima u 2026. godini Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je 954 hiljade konvertibilnih maraka za stambeno zbrinjavanje, poduzetništvo, omladinske projekte i neformalno obrazovanje.

Potpisan je ugovor vrijedan 500 hiljada konvertibilnih maraka za nastavak uklanjanja opasnog otpada KRUKS iz industrijske zone u Tuzli, u krugu nekadašnjeg HAK-a.

Za projekte vodoprivrede u Tuzlanskom kantonu raspisan je novi javni poziv vrijedan 4,1 milion konvertibilnih maraka, namijenjen lokalnim zajednicama koje u prvom krugu nisu dobile sredstva.

Na Gradskom stadionu Tušanj u toku su radovi na sanaciji i proširenju atletske staze u okviru investicije vrijedne više od milion i po konvertibilnih maraka.

Građani Bosne i Hercegovine će prije putovanja u zemlje Šengena morati ispuniti online prijavu i platiti ETIAS odobrenje, čija se primjena očekuje početkom 2027. godine.

UKC Tuzla raspisao je javni oglas za prijem doktora medicine, laboratorijskog tehničara i više izvršilaca u tehničkom i higijensko-epidemiološkom sektoru.

Bosana Foundation od 1. do 15. augusta otvorit će konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini.

U Tuzli je počela Peta internacionalna sedmica gitare koja je okupila gitariste, profesore, studente i mlade muzičare iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope.