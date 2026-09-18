Delić ponovo najavio univerzalni dječiji dodatak: Treba biti pravo svakog djeteta

Univerzalni dječiji dodatak, odnosno pravo svakog djeteta u Federaciji BiH na ovu naknadu bez obzira na materijalni status porodice, ponovo je najavio federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Delić je u objavi na Facebooku naveo da je cilj da dječiji dodatak postane pravo svakog djeteta, podsjećajući na povećanja iznosa naknade i budžeta namijenjenog za ovu svrhu tokom aktuelnog mandata.

Prema njegovim navodima, dječiji dodatak povećan je sa 113,50 na 195 KM, broj djece obuhvaćene ovom mjerom sa oko 70.000 približio se brojci od 100.000, dok je budžet povećan sa 50 na 228 miliona KM.

Zvanični podaci Federalnog ministarstva rada i socijalne politike potvrđuju da je za dječiji dodatak u budžetu za 2026. godinu planirano 228 miliona KM, dok trenutni mjesečni iznos dodatka iznosi 195 KM.

Univerzalni dječiji dodatak još nije uveden

Delić je naveo i da je završena studija koja bi trebala pokazati na koji način se može napraviti naredni korak prema tome da dječiji dodatak prima svako dijete.

Takva studija zaista je izrađena u saradnji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i UNICEF-a, a radio ju je Institut Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Model univerzalnog dječijeg dodatka predstavljen je u aprilu na tematskoj sjednici u Parlamentu Federacije BiH.

Međutim, univerzalni dodatak još nije zakonski uveden. Prema informacijama Federalnog ministarstva, za njegovu realizaciju potrebna je podrška kantona, kao i izmjene i dopune Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom.

„Dječiji dodatak treba biti pravo svakog djeteta. To je reforma koju sam počeo i koju želim završiti“, poručio je Delić u objavi na Facebooku.

Trenutni sistem i dalje podrazumijeva ispunjavanje propisanih uslova za ostvarivanje prava, dok bi univerzalni dječiji dodatak značio da naknadu mogu primati sva djeca, bez obzira na prihode njihovih porodica.