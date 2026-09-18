Rekonstrukcija tuzlanskog porodilišta: Završena prva faza, slijede još dvije

Rekonstrukcija tuzlanskog porodilišta ušla je u novu fazu nakon što su završeni prvi radovi na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, gdje su uređene nove bolesničke sobe i apartmani sa kupatilima.

Prva faza realizovana je u okviru projekta rekonstrukcije i modernizacije prostora te nabavke nove medicinske opreme, uz finansijsku podršku Vlade Tuzlanskog kantona.

Za projekat je iz kantonalnog budžeta izdvojeno 600.000 KM, a radovi su izvedeni na približno 700 kvadratnih metara prostora Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

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Rekonstrukcija tuzlanskog porodilišta obuhvatila više prostorija

Tokom radova potpuno je zamijenjena unutrašnja stolarija i podne obloge, obnovljena je elektroenergetska mreža, a instalirani su i uređaji za besprekidno napajanje u slučaju nestanka električne energije.

Zamijenjeni su i radijatori, dok je uređen potpuno novi prostor otvorene rađaone. Odjeljenje za babinjare sada raspolaže novim bolesničkim sobama i apartmanima sa vlastitim kupatilima.

Direktor UKC-a Tuzla Šekib Umihanić naveo je da Klinika nakon završenih radova izgleda značajno drugačije u odnosu na raniji period.

Prva faza, međutim, nije i kraj projekta.

Slijede radovi na rađaonskoj sali i novorođenačkom boksu

U narednom periodu planirane su druga i treća faza rekonstrukcije tuzlanskog porodilišta, koje će obuhvatiti kompletnu obnovu rađaonske sale i novorođenačkog boksa.

Realizacijom svih planiranih faza Klinika za ginekologiju i akušerstvo trebala bi biti u potpunosti rekonstruisana.

Tuzlansko porodilište jedno je od najvećih u Bosni i Hercegovini, a prema podacima UKC-a Tuzla, u njemu se godišnje obavi oko 3.000 porođaja. Obnova prostora trebala bi unaprijediti uslove u kojima borave porodilje i novorođenčad.