Španski superkup 2027 stiže u Istanbul: Evo ko će igrati

Španski superkup 2027 bit će održan u Istanbulu od 2. do 6. februara, a na obale Bosfora stižu Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid i Real Sociedad, četiri kluba koja će se boriti za prvi veliki trofej španskog fudbala u toj godini.

Istanbul će prvi put biti domaćin Španskog superkupa, čime Turska postaje tek druga država izvan Španije u kojoj će biti održano ovo takmičenje. Tokom pet dana publika će na tri gradska stadiona gledati dva polufinalna susreta i finale.

Dogovor o organizaciji takmičenja ozvaničen je potpisivanjem ugovora 17. septembra u Nacionalnom trenažnom centru Turskog fudbalskog saveza „Hasan Doğan“ u Istanbulu. Ceremoniji su, između ostalih, prisustvovali predsjednici Kraljevskog španskog fudbalskog saveza Rafael Louzán i Turskog fudbalskog saveza İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu.

Španski superkup 2027 donosi dva velika polufinala

Format takmičenja ostaje nepromijenjen, pa će se za trofej boriti četiri ekipe, dvije najbolje plasirane iz La Lige i dva finalista Kupa kralja.

U prvom polufinalnom paru sastat će se Real Sociedad i Real Madrid, dok će u drugom igrati Barcelona i Atlético Madrid.

Prvi polufinalni susret zakazan je za 2. februar na stadionu Chobani, odnosno Sportskom kompleksu Şükrü Saracoğlu, dok će drugo polufinale biti odigrano dan kasnije na stadionu Tüpraş Beşiktaş.

Pobjednici će 6. februara igrati finale na RAMS Parku, Sportskom kompleksu Ali Sami Yen. Tri stadiona na kojima će biti održan Španski superkup 2027 zajedno mogu primiti gotovo 144.000 gledalaca.

Istanbul ponovo domaćin velikog fudbalskog događaja

Dolazak vodećih španskih klubova nastavlja niz velikih međunarodnih utakmica koje su prethodnih godina održavane u Istanbulu. Grad je bio domaćin finala UEFA Lige prvaka 2005. i 2023. godine, a prema najavljenom sportskom kalendaru ugostio je i finale Evropske lige 2026. godine.

Organizatori računaju i na veliki broj gostiju izvan Turske, kojima će utakmice biti prilika da boravak povežu s obilaskom grada. Aja Sofija, Cisterna Bazilika, Bosfor i bogata gastronomska ponuda među sadržajima su na koje Istanbul računa tokom petodnevnog fudbalskog događaja.

Detalji o prodaji ulaznica i rasporedu mjesta na stadionima bit će objavljeni naknadno.