U subotu dženaza Nijazu Bašiću, dugogodišnjem snimatelju RTV TK

Nedžida Sprečaković
U subotu dženaza Nijazu Bašiću iz Mihatovića
U subotu dženaza Nijazu Bašiću iz Mihatovića

Dženaza Nijazu Bašiću iz Mihatovića bit će klanjana u subotu, 19. septembra 2026. godine, nakon što je preminuo 16. septembra u 58. godini.

Ispraćaj će biti obavljen ispred kuće žalosti u Mihatovićima u 16 sati, prije ikindije namaza, nakon čega će biti klanjana dženaza i obavljen ukop na mezarju Mihatovići. Ta'zija će biti pola sata prije ispraćaja.

Nijaz Bašić, sin Rašida, iza sebe je ostavio oca Rašida, suprugu Narcisu, sinove Armina, Kenana i Edina, sestru Nizamu, sestrića Benjamina sa suprugom Dženitom, zeta Muhidina, punce Safeta, punicu Zinetu, daidže Zijada i Fuada sa porodicama, amidžu Bajru sa porodicom, svastiku Amelu, badžu Samira sa djecom Vedadom i Hanadi, kao i brojnu rodbinu, komšije i prijatelje.

Nakon dženaze Nijazu Bašiću i ukopa, tevhid će biti proučen u džamiji u Mihatovićima.

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