Ministar Lakić potvrdio smjenu rukovodstva Termoelektrane Tuzla

Smjena rukovodstva Termoelektrane Tuzla uslijedila je nakon posljednjih problema u radu postrojenja i povećane emisije čvrstih čestica, potvrdio je za RTV Slon federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.

Prema njegovim riječima, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine provela je postupak smjene Uprave Termoelektrane Tuzla, nakon što je i sam ranije zatražio utvrđivanje odgovornosti zbog događaja koji su izazvali zabrinutost građana Tuzle i okolnih mjesta.

„Elektroprivreda je kroz svoj proces izvršila smjenu Uprave Termoelektrane Tuzla, jer smatramo da se mora podnijeti odgovornost za sve ono što se dešavalo, ne samo za ovaj događaj o kojem govorimo, nego i za događaje koji su mu prethodili“, kazao je Lakić za RTV Slon.

Problemi u Termoelektrani Tuzla dospjeli su u fokus javnosti krajem augusta, kada su zabilježene povećane emisije čvrstih čestica iz Bloka 4. Prema informacijama koje je tada objavilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma, povećane emisije zabilježene su 22. i 23. augusta, a kao uzrok naveden je tehnički poremećaj u sistemu pneumatskog transporta pepela. Emisije su 26. augusta vraćene u projektovane vrijednosti.

Nakon incidenta održani su i protesti građana, dok je Lakić na sastanku s rukovodstvom Elektroprivrede BiH i Termoelektrane Tuzla zatražio da odgovorni u Upravi i tehničkim cjelinama preuzmu odgovornost. Tada je od Elektroprivrede zatražena i analiza uzroka problema, zajedno s prijedlogom mjera kojima bi se spriječilo njihovo ponavljanje.

Govoreći o sada provedenoj smjeni rukovodstva Termoelektrane Tuzla, Lakić ističe da pitanje pojedinačne odgovornosti ipak nije jedino niti najvažnije kada je riječ o ovom energetskom objektu.

„Mnogo je bitnije da Termoelektrana mora biti iznad svakog pojedinca. Termoelektrani se mora posvetiti dužna pažnja. To je sistem koji je prije nekoliko desetina godina izgrađen i koji nam osigurava proizvodnju električne energije. Tu sve mora funkcionisati kako treba“, poručio je Lakić.

Još nakon incidenta ministar je naglašavao da eventualne kadrovske promjene neće biti jedina mjera te da je potrebno utvrditi uzroke problema i osigurati sigurniji rad postrojenja, uz zaštitu zdravlja stanovništva i radnika.