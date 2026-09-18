Korisnici projekta „Siguran start“ u Tuzli potpisuju ugovore 23. septembra

Siguran start u Tuzli ulazi u narednu fazu, a korisnici kojima su odobrena sredstva iz Budžeta Grada Tuzle za 2026. godinu ugovore o dodjeli novčane podrške potpisat će u srijedu, 23. septembra.

Zvanično potpisivanje ugovora bit će organizovano u Narodnom pozorištu Tuzla, u Pozorišnoj ulici broj 4, s početkom u 9 sati.

Potpisivanju će prisustvovati gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji će se na početku obratiti korisnicima kojima su sredstva odobrena.

Siguran start namijenjen privatnim preduzećima i poduzetnicima

Konačna lista korisnika i iznosi novčane podrške po Javnom pozivu za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2026. godinu objavljeni su 14. septembra.

Sredstva kroz projekat Siguran start namijenjena su podršci privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Tuzle.

Iz Gradske uprave podsjećaju korisnike da na potpisivanje ugovora trebaju ponijeti pečat firme radi ovjere potpisa na ugovoru.

Potrebno je ponijeti i identifikacioni dokument vlasnika ili predstavnika firme, koji će biti korišten za utvrđivanje identiteta ovlaštene osobe.

Potpisivanje ugovora dio je realizacije projekta Siguran start za 2026. godinu, kroz koji Grad Tuzla dodjeljuje novčanu podršku odabranim privatnim preduzećima i poduzetnicima.