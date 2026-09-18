U nedjelju obustava saobraćaja u Tuzli: Evo koja dionica će biti zatvorena

Obustava saobraćaja u Tuzli bit će na snazi u nedjelju, 20. septembra, od 12:00 do 14:15 sati zbog održavanja međunarodne triatlon utrke i Državnog prvenstva u sprint triatlonu.

Privremena obustava odnosit će se na više gradskih saobraćajnica, a režim će se mijenjati u zavisnosti od biciklističkog i trkačkog segmenta utrke.

Obustava saobraćaja u Tuzli na više lokacija

Tokom biciklističkog dijela utrke, od 12:00 do 13:30 sati, saobraćaj će biti obustavljen na relaciji Džindić mahala, Muzička škola, kružni tok Tenis i kružni tok Siporex, u smjeru od Tenisa prema Siporexu.

Od 12:30 do 14:15 sati obustava će važiti i na relaciji od kružnog toka Skver do kružnog toka Tenis, u oba smjera.

Za trkački segment saobraćaj će od 12:30 do 14:15 sati biti obustavljen na relaciji kružni tok Tenis, Klosterska ulica, Ulica Kulina bana i Skver.

Iz Triatlon kluba Tuzla pozvali su vozače i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju upute policijskih službenika i redara, posebno zbog činjenice da biciklisti na pojedinim dijelovima staze mogu razvijati brzinu do 50 kilometara na sat.

Centralni dio programa na Panonici

Centralno mjesto održavanja manifestacije bit će Panonika, gdje će program početi dječijom akvatlon utrkom u 10:00 sati.

Sprint triatlon za odrasle počinje u 12:00 sati, dok je proglašenje pobjednika planirano za 14:30 sati.

Na utrci će učestvovati sportisti iz šest država, a organizatori su pozvali građane da ih podrže duž trase i na Panonici.

Obustava saobraćaja u Tuzli provodit će se uz odobrenje Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.