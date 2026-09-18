Novi izmjenjivač toplote stigao u Banoviće, nastavljeni radovi na toplovodnoj mreži

Novi izmjenjivač toplote stigao je u Banoviće, a istovremeno su nastavljeni radovi na toplovodnoj mreži u naselju Hanke, u okviru aktivnosti na unapređenju sistema daljinskog grijanja.

Za nabavku i ugradnju izmjenjivača toplote u Javnom preduzeću „Toplana“ Banovići osigurano je 100.000 KM.

Sredstva su obezbijeđena kroz sistem raspodjele naknada koje prikuplja Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Fond 80 posto prikupljenih sredstava raspoređuje kantonima, nakon čega se ona prenose općinama prema propisanim kriterijima.

Općina Banovići pravo na dio tih sredstava ostvaruje na osnovu broja registrovanih vozila na području općine, a cjelokupan odobreni iznos od 100.000 KM usmjeren je na nabavku i ugradnju novog izmjenjivača toplote.

Novi izmjenjivač toplote za pouzdaniji sistem grijanja

Nabavka nove opreme trebala bi unaprijediti tehničke uslove za rad sistema daljinskog grijanja, njegovu pouzdanost i efikasnost.

Aktivnosti dolaze nakon višegodišnjeg perioda bez značajnijih ulaganja u ovaj segment komunalne infrastrukture.

Istovremeno se nastavljaju radovi na toplovodnoj mreži u naselju Hanke. Ugovorena je realizacija dionice koja obuhvata završetak toplovoda do centra naselja, kao i preostali dio trase kroz Hanke.

Realizacijom ovih radova planirano je dalje unapređenje toplovodne infrastrukture i stvaranje uslova za pouzdaniji sistem daljinskog grijanja za korisnike na području Banovića.