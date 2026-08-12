Nastavljena ulaganja u putnu infrastrukturu u Banovićima: Asfaltira se dionica Borovac – Pašići

Nedžida Sprečaković
Nastavljena ulaganja u putnu infrastrukturu u Banovićima
Nastavljena ulaganja u putnu infrastrukturu u Banovićima

Općina Banovići nastavlja s ulaganjima u putnu infrastrukturu, a trenutno su u toku radovi na asfaltiranju dionice puta Borovac – Pašići, u dužini od 1.280 metara.

Riječ je o još jednom infrastrukturnom projektu kojim se nastoje unaprijediti uslovi za svakodnevno odvijanje saobraćaja i poboljšati povezanost naselja na području općine.

Iz Općine Banovići ističu da će realizacija ovog projekta doprinijeti sigurnijem i kvalitetnijem putovanju, ali i olakšati svakodnevno kretanje stanovnika koji koriste ovu putnu komunikaciju.

Asfaltiranje dionice Borovac – Pašići dio je kontinuiranih aktivnosti na unapređenju lokalne putne mreže i stvaranju boljih infrastrukturnih uslova za stanovništvo.

Ulaganja u putnu infrastrukturu ostaju jedan od važnih segmenata razvoja lokalne zajednice, posebno kada je riječ o povezivanju naselja i povećanju sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.

pročitajte i ovo

Istaknuto

U Banovićima odata počast žrtvama genocida u Srebrenici

Tuzla i TK

Šest putnih dionica u Banovićima bit će sanirano uz podršku Vlade...

Tuzla i TK

Učenici generacije Banovići: Načelnik upriličio prijem za najbolje učenike

Tuzla i TK

Općina Banovići dobija smjernice razvoja poljoprivrede do 2034. godine

Tuzla i TK

Škola golmana HM zahvalila Općini Banovići na podršci manifestaciji Golmanski dvoboj

Tuzla i TK

Konzul Republike Hrvatske Ivan Bandić posjetio Općinu Banovići

Vijesti

Sanacija puta u Matićima završena, asfaltirano 330 metara

Vijesti

Gračanica: Policija sumnja da je mladić lažno prijavio razbojništvo

Vijesti

Predah od vrućina? Evo šta najavljuju meteorolozi

Vijesti

Važno obavještenje za boračku populaciju u Živinicama

Vijesti

Poručnik Nedim Mulić spasio majku i bebu iz prevrnutog automobila u Živinicama

Učitati više