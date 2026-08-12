Nastavljena ulaganja u putnu infrastrukturu u Banovićima

Općina Banovići nastavlja s ulaganjima u putnu infrastrukturu, a trenutno su u toku radovi na asfaltiranju dionice puta Borovac – Pašići, u dužini od 1.280 metara.

Riječ je o još jednom infrastrukturnom projektu kojim se nastoje unaprijediti uslovi za svakodnevno odvijanje saobraćaja i poboljšati povezanost naselja na području općine.

Iz Općine Banovići ističu da će realizacija ovog projekta doprinijeti sigurnijem i kvalitetnijem putovanju, ali i olakšati svakodnevno kretanje stanovnika koji koriste ovu putnu komunikaciju.

Asfaltiranje dionice Borovac – Pašići dio je kontinuiranih aktivnosti na unapređenju lokalne putne mreže i stvaranju boljih infrastrukturnih uslova za stanovništvo.

Ulaganja u putnu infrastrukturu ostaju jedan od važnih segmenata razvoja lokalne zajednice, posebno kada je riječ o povezivanju naselja i povećanju sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.