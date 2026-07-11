U Banovićima odata počast žrtvama genocida u Srebrenici

U Banovićima je danas održan mimohod u znak sjećanja na žrtve genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Brojni građani, predstavnici javnog i političkog života te mladi okupili su se na Trgu žrtava Srebrenice kako bi odali počast nevinim žrtvama i poslali poruku da se istina i kultura sjećanja moraju čuvati.

Mimohod je organizovan s ciljem odavanja počasti žrtvama genocida te slanja poruke da se ovakvi zločini nikada i nikome ne smiju ponoviti.

Načelnik Općine Banovići učestvovao je u mimohodu zajedno s građanima, istakavši da je njegovanje kulture sjećanja zajednička obaveza svih, posebno zbog budućih generacija koje trebaju odrastati u duhu mira, međusobnog uvažavanja i poštovanja ljudskog dostojanstva.

Općina Banovići i ove godine podržala je obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici, potvrđujući opredijeljenost za njegovanje kulture sjećanja, očuvanje istine i odavanje trajnog poštovanja svim nevinim žrtvama.

Veliki odziv građana još jednom je pokazao da Banovići dostojanstveno njeguju sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici i čuvaju uspomenu na one koji nikada ne smiju biti zaboravljeni.