Vlada Kanade odala počast žrtvama genocida u Srebrenici: Sjećanje je ključno za pravdu i trajni mir

Vlada Kanade odala je počast žrtvama genocida u Srebrenici povodom 31. godišnjice, poručivši da sjećanje na zločine počinjene 1995. godine ostaje od ključne važnosti za izgradnju pravde, pomirenja i trajnog mira.

U saopćenju je istaknuto da se žrtve genocida moraju pamtiti i dostojanstveno obilježavati kako bi se očuvala istina o počinjenim zločinima i spriječilo njihovo ponavljanje.

Iz kanadske vlade naglasili su da njegovanje kulture sjećanja predstavlja važan korak ka ostvarivanju pravde za žrtve i njihove porodice, ali i temelj za izgradnju pomirenja i dugoročnog mira.

Kanada se i ove godine pridružila brojnim državama i međunarodnim institucijama koje su 11. jula odale počast žrtvama genocida u Srebrenici i podsjetile na važnost očuvanja historijske istine.