Bećirović s bh. dijasporom u Kanadi: Naši ljudi u svijetu važan su resurs BiH

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović sastao se s predstavnicima bosanskohercegovačke dijaspore u Kanadi, s kojima je razgovarao o političkim, ekonomskim i društvenim procesima u BiH, kao i o vanjskopolitičkim prioritetima države.

Tokom otvorenog i sadržajnog višesatnog dijaloga, Bećirović je odgovarao na brojna pitanja prisutnih, ističući da bosanskohercegovačka dijaspora predstavlja jedan od najvažnijih resursa Bosne i Hercegovine. Naglasio je da snažne veze između domovine i građana BiH širom svijeta mogu značajno doprinijeti razvoju države.

Bećirović je poručio da očuvanje identiteta, jezika i kulture, uz stalnu saradnju s institucijama Bosne i Hercegovine, jača ukupni društveni i ekonomski potencijal zemlje.

Posebno je pozdravio rad Instituta za istraživanje genocida Kanada, koji vodi dr. Emir Ramić. Istakao je da Institut već godinama daje značajan doprinos očuvanju istine o agresiji na Bosnu i Hercegovinu i genocidu nad Bošnjacima, kroz naučnoistraživački rad, edukativne aktivnosti i saradnju s međunarodnim institucijama.

Prema njegovim riječima, aktivnosti Instituta važne su u borbi protiv negiranja genocida, historijskog revizionizma i svih oblika diskriminacije, ali i u jačanju kulture sjećanja.

Govoreći o ulozi bh. zajednice u Kanadi, Bećirović je naglasio da ona ima neprocjenjivo vrijedan potencijal i da značajno doprinosi promociji političkih, kulturnih i ekonomskih veza između Bosne i Hercegovine i Kanade, kao i pozitivne slike BiH u toj zemlji.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH poručio je da država treba dodatno jačati veze sa svojim građanima u svijetu kroz obrazovanje, nauku, kulturu, tradiciju, sport i poslovne investicije koje dolaze iz dijaspore.

Istakao je da su ulaganja iz dijaspore, kao i prijenos znanja i iskustava, od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu. Brojni uspješni privrednici porijeklom iz BiH, kako je naglašeno, mogu imati važnu ulogu u otvaranju novih radnih mjesta, transferu znanja i jačanju međunarodne konkurentnosti bh. privrede.

Bećirović je dodao da institucije Bosne i Hercegovine trebaju nastaviti raditi na stvaranju boljeg poslovnog ambijenta i jačanju saradnje s dijasporom. U tom kontekstu istaknuto je da formiranje Globalne mreže bh. dijaspore pri njegovom Kabinetu predstavlja važan iskorak u povezivanju dijaspore i domovine.

Tokom razgovora ukazao je i na značaj kontinuiranog angažmana dijaspore u promociji istine o Bosni i Hercegovini, očuvanju bosanskohercegovačkog identiteta i razvoju lokalnih zajednica iz kojih potiču građani BiH u svijetu.

Posebno je naglašena važnost zajedničkog djelovanja u promociji demokratskih vrijednosti, ljudskih prava, međusobnog poštovanja i multietničkog karaktera Bosne i Hercegovine. Bećirović je poručio da građani BiH koji žive u inostranstvu, svojim radom, uspjesima i ugledom, predstavljaju jedan od najboljih primjera vrijednosti koje baštini bosanskohercegovačko društvo.

Posebna pažnja tokom susreta posvećena je mladima porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji žive i djeluju u Kanadi. Istaknuto je da mlade generacije predstavljaju važan potencijal za dodatno jačanje veza dvije države, te da je potrebno kreirati nove programe koji će omogućiti njihovo aktivnije povezivanje s domovinom kroz obrazovne, kulturne, naučne i sportske aktivnosti.

Razgovarano je i o mogućnostima unapređenja ekonomske saradnje, s obzirom na značajan broj uspješnih privrednika i stručnjaka bosanskohercegovačkog porijekla u Kanadi. Konstatirano je da dijaspora može imati važnu ulogu u privlačenju investicija, otvaranju novih poslovnih prilika i promociji Bosne i Hercegovine kao poželjne destinacije za ulaganja.

Predstavnici dijaspore izrazili su interes za intenziviranje saradnje s Bosnom i Hercegovinom i potvrdili spremnost da svojim znanjem, iskustvom i investicijama nastave doprinositi razvoju domovine.

Susret je protekao u atmosferi konstruktivnog dijaloga i zajedničke opredijeljenosti za jačanje veza između Bosne i Hercegovine i njene dijaspore u Kanadi.