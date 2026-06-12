Kanada – BiH igra se u petak, 12. juna, na Toronto Stadiumu, poznatom i kao BMO Field, a utakmica prvog kola grupe B Svjetskog prvenstva počinje u 21 sat po bosanskohercegovačkom vremenu.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine ovo nije samo prva utakmica na Mundijalu. Ovo je povratak među najbolje, trenutak koji su čekale generacije navijača i večer u kojoj će Zmajevi protiv jednog od domaćina pokušati otvoriti turnir rezultatom koji bi odmah probudio velike snove.

Toronto Stadium je za potrebe Svjetskog prvenstva proširen, a kapacitet stadiona iznosi oko 45.700 mjesta. Kanada će imati snažnu podršku domaćih navijača, ali Zmajevi u Torontu sigurno neće biti sami. U ovom dijelu Kanade živi veliki broj građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine, pa se očekuje da će se bh. zastave vidjeti i čuti na tribinama od prvog do posljednjeg minuta.

Kanada – BiH pod pritiskom domaće publike

Kanada u meč ulazi sa velikim očekivanjima. Domaći teren, pune tribine i činjenica da igraju pred svojim navijačima daju ovoj utakmici dodatnu težinu, ali i pritisak. Domaća selekcija želi pokazati da je spremna za veliki rezultat, dok Bosna i Hercegovina u Toronto dolazi sa željom da već na startu pokaže da na Mundijal nije došla samo učestvovati.

Utakmica će vjerovatno donijeti visok ritam od prve minute. Kanada je ekipa koja voli igrati direktno, brzo izlaziti preko bokova i napadati prostor iza zadnje linije. Zmajevi će zbog toga morati biti izuzetno disciplinovani, posebno u trenucima kada izgube loptu. Svaki prazan prostor mogao bi biti opasan, naročito ako domaćin pred punim tribinama rano osjeti energiju utakmice.

Barbarez čuva karte blizu grudi

Uoči utakmice pažnju je privukao i pristup Sergeja Barbareza, koji nije želio previše otkrivati planove za duel sa Kanadom. Kanadski mediji pokušavali su doći do više detalja o mogućem sastavu, stanju pojedinih igrača i taktičkim zamislima Zmajeva, ali selektor BiH ostao je prilično zatvoren.

Takav pristup nije slučajan. Barbarez dobro zna da se pred utakmicu protiv domaćina ne smije protivniku dati nijedan poklon, ni kroz izjavu, ni kroz nagovještaj sastava, ni kroz previše otvoren komentar o povredama. Zmajevi u Toronto nisu došli da pričaju mnogo, nego da na terenu pokažu koliko mogu.

Argentinac poznat po kartonima dijeli pravdu

Glavni sudija utakmice Kanada – BiH bit će Argentinac Facundo Tello, jedan od najpoznatijih južnoameričkih arbitara posljednjih godina. Poznat je po strogom kriteriju i činjenici da ne oklijeva posegnuti za kartonima kada procijeni da je to potrebno.

Tello je svjetsku pažnju privukao krajem 2022. godine kada je sudio finale argentinskog Trofeo de Campeonesa između Boca Juniorsa i Racing Cluba. Meč je ostao upamćen po čak deset crvenih kartona, sedam igračima Boce i tri igračima Racinga, nakon čega je utakmica završena prije isteka regularnog vremena jer je Boca ostala sa premalo igrača na terenu.

Zbog toga će duel u Torontu biti i test karaktera za obje reprezentacije. Pred punim stadionom, uz domaću euforiju i očekivano veliki broj bh. navijača, emocije će biti na vrhuncu. U takvoj utakmici jedan nepotreban start, prigovor ili trenutak nervoze mogu skupo koštati.

Njegovi pomoćnici bit će Juan Pablo Belatti i Gabriel Chade, također iz Argentine, četvrti sudija je Khalid Al-Turais iz Saudijske Arabije, dok će u VAR sobi biti Hernan Mastrangelo iz Argentine.

Tuzla i cijela BiH spremaju navijačku noć

Dok Zmajevi budu izlazili na teren u Torontu, navijačka atmosfera živjet će širom Bosne i Hercegovine. U brojnim gradovima najavljena su organizovana gledanja utakmice, fan zone, veliki ekrani i zajednička okupljanja navijača koji žele prvi nastup BiH na Mundijalu nakon više od decenije pratiti zajedno.

Posebna atmosfera očekuje se u Tuzli, gdje će na Trgu slobode biti organizovano javno gledanje utakmice na velikom LED ekranu. Tuzla će prije početka susreta imati i poseban emotivni trenutak, jer će biti predstavljena najveća zastava Bosne i Hercegovine, nastala u okviru projekta „Svi pod jednom zastavom“ koji realizuje Udruženje Zmajevo srce.

Dok se budu palila svjetla na stadionu u Torontu, hiljade građana na Trgu slobode zajedno će poslati poruku podrške reprezentaciji.

Ostali susreti u grupi B i put do nokaut faze

Osim utakmice Kanada – BiH, u prvom kolu grupe B sastaju se i Švicarska i Katar. Taj susret mogao bi imati veliki značaj za rasplet u grupi, jer će svaka reprezentacija nastojati već na startu osvojiti važne bodove.

Bosna i Hercegovina nakon Kanade igra protiv Švicarske, a grupnu fazu završava duelom protiv Katara. Upravo bi posljednje kolo moglo odlučivati o plasmanu u narednu fazu takmičenja.

Prema pravilima Svjetskog prvenstva, dvije najbolje reprezentacije iz svake grupe direktno prolaze u nokaut fazu. Osim njih, plasman među 32 najbolje ekipe izborit će i osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija od ukupno dvanaest grupa.

To znači da svaki bod može biti presudan. U grupi kakva je grupa B, gdje nema izrazitog favorita, čak i remi protiv domaćina mogao bi imati veliku vrijednost u konačnom poretku.

Zmajevi traže veliki početak

Prvi korak često je i najva