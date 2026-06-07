Od Tuzle do Gradačca: Najveća zastava BiH bit će razvijena na Trgu slobode

Klub Zmajevo srce, zajedno s prijateljima, pokrenuo je projekat izrade najveće zastave Bosne i Hercegovine, koja će prvi put biti razvijena 12. juna na Trgu slobode u Tuzli.

Kako je najavljeno, posebnu simboliku ovom događaju dat će osobe sa Down sindromom iz Kluba Zmajevo srce, koje će zajedno s bajkerima iz MK Salines i prijateljima prve razviti najveću zastavu Bosne i Hercegovine.

Nakon toga zastava će biti predata hiljadama navijača okupljenih na Trgu slobode, koji će je zajedno nositi i razviti uoči i tokom gledanja utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Priča o najvećoj zastavi BiH neće završiti u Tuzli. Već 18. juna, tokom utakmice Bosna i Hercegovina, Švicarska, zastava će biti razvijena u velikoj fan zoni u Srebreniku. Tokom dana zidine tvrđave Srebrenik bit će opasane ovom zastavom.

Nakon toga, 24. juna, tokom utakmice Bosna i Hercegovina, Katar, zastava putuje u Gradačac, grad Zmaja od Bosne, gdje će biti razvijena pred građanima i navijačima u fan zoni, a tokom dana krasit će Kulu Zmaja od Bosne.

Iz Kluba Zmajevo srce poručuju da je cilj projekta da najveća zastava Bosne i Hercegovine prođe kroz više gradova i pošalje poruku jedinstva, zajedništva, ljubavi prema domovini i podrške reprezentaciji BiH na Svjetskom prvenstvu.

Zahvalnost su uputili osnovnim i srednjim školama Tuzle koje su već podržale projekat, kao i prijateljima, kompanijama, udruženjima i pojedincima koji su prepoznali ideju okupljanja hiljada ljudi pod jednom zastavom.

Građani Bosne i Hercegovine, privrednici, sportski kolektivi, udruženja i svi koji žele podržati izradu zastave mogu se uključiti najkasnije do srijede, 10. juna.

Projekat je moguće podržati kupovinom donatorskih kartica u Klubu Zmajevo srce, uplatom na račun Udruženja Zmajevo srce 1340011130059291, kao i putem PayPala na adresu [email protected].

Više informacija o projektu, programu događaja, partnerima i planiranim aktivnostima bit će predstavljeno na konferenciji za medije koja će biti održana u ponedjeljak, 8. juna, s početkom u 10:00 sati u Klubu Zmajevo srce u Tuzli. Na konferenciji će se obratiti gradonačelnici gradova i organizatori.