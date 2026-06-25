Zašto zastava sa ljiljanima nije ratna zastava?

Zastava sa ljiljanima često se u javnosti pogrešno naziva ratnom zastavom, iako historijske činjenice govore drugačije. Riječ je o zastavi koja je bila zvanična zastava države Bosne i Hercegovine u periodu njenog međunarodnog priznanja i članstva u Ujedinjenim nacijama, što joj daje potpuno drugačiji status od onoga koji joj se danas pokušava pripisati.

Zastava sa ljiljanima bila je zvanična zastava Republike Bosne i Hercegovine od 1992. do 1998. godine. Upravo pod tom zastavom Bosna i Hercegovina je međunarodno priznata i primljena u članstvo Ujedinjenih nacija u maju 1992. godine. U tom periodu zastava sa zlatnim ljiljanima bila je istaknuta ispred zgrade UN-a kao simbol jedne suverene i međunarodno priznate države.

Na toj zastavi nalazio se grb srednjovjekovne Bosne, odnosno grb dinastije Kotromanić. Taj grb vezuje se za vladara Tvrtka I Kotromanića. Plavi štit sa bijelom dijagonalnom trakom i zlatnim ljiljanima predstavlja kontinuitet državnosti Bosne koji seže u srednji vijek.

Ljiljane povezuju i sa obilježjem evropskih kraljevskih porodica, a nalaze se i na grbu Srbije.

Važno je naglasiti da simbol ljiljana nije ekskluzivno vezan za jedan narod, kako se to često pokušava predstaviti. Kao historijski simbol srednjovjekovne bosanske države, on pripada ukupnom naslijeđu Bosne i Hercegovine. Tome u prilog ide i činjenica da su biste Kotromanića postavljene u više gradova, uključujući Sarajevo, Tuzlu, ali i Banju Luku, što dodatno potvrđuje da je riječ o zajedničkom historijskom naslijeđu, a ne simbolu jedne etničke grupe.

Zabluda koja se često pojavljuje jeste i tvrdnja da je zastava sa ljiljanima zapravo zastava Armije Republike Bosne i Hercegovine. Iako je ta zastava korištena u ratnom periodu, ona nije bila vojna zastava. Zvanična zastava Armije RBiH imala je drugačiji grb, sa dva ukrštena mača, što jasno razlikuje vojni simbol od državnog.

Također, važno je pojasniti da zastava sa ljiljanima nikada nije zabranjena. Ona je jednostavno zamijenjena novom zastavom Bosne i Hercegovine u februaru 1998. godine, odlukom visokog predstavnika čime je dotadašnja zastava sa ljiljanima zamijenjena današnjom plavo-žutom zastavom sa zvijezdama, a u pokušaju da se uvede neutralniji simbol prihvatljiv za sve konstitutivne narode.

Ipak, nova zastava nije u potpunosti zaživjela među građanima. U praksi se često može vidjeti da se, uz zvaničnu zastavu Bosne i Hercegovine, koriste i druge zastave, uključujući zastavu Republike Srpske, zastavu hrvatskog naroda u BiH sa šahovnicom, ali i zastavu sa ljiljanima. Razlog tome leži upravo u činjenici da je zastava sa ljiljanima bila prva zvanična zastava međunarodno priznate Bosne i Hercegovine, što joj daje posebno mjesto u kolektivnom pamćenju i identitetu države.