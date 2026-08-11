U FBiH za sedam mjeseci uplaćeno više od 5,17 milijardi KM javnih prihoda

Porezni obveznici u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu od januara do kraja jula 2026. godine uplatili su ukupno 5.172.922.348 KM javnih prihoda, saopćila je Porezna uprava Federacije BiH.

Prema podacima Porezne uprave, na dan 31. jula ove godine u Federaciji BiH bilo je 137.475 aktivnih poslovnih subjekata, uključujući poslovne jedinice i podružnice. Godinu ranije bilo ih je 134.225, što znači da je broj aktivnih poslovnih subjekata povećan za 3.250.

U periodu januar–juli 2026. godine Porezna uprava izvršila je i 3.221 inspekcijski nadzor, dok je broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na kraju jula iznosio 546.481.

Promet u julu premašio 7,27 milijardi KM

Na području Federacije BiH krajem jula bilo je instalirano ukupno 112.778 fiskalnih uređaja.

Putem fiskalnih sistema samo tokom jula evidentiran je promet od 7.270.818.859,94 KM. U poređenju s julom 2025. godine, broj fiskalnih uređaja povećan je za 4.420, dok je evidentirani mjesečni promet bio veći za više od 312 miliona KM.

Ukupan promet veći za 2,4 milijarde KM

Od početka januara do kraja jula 2026. godine u Federaciji BiH evidentiran je ukupni promet od čak 45,01 milijardu KM.

To je za 2,41 milijardu KM ili 5,66 posto više nego u istom periodu prošle godine, kada je evidentirani promet iznosio 42,60 milijardi KM.

Podaci tako pokazuju rast ukupnog evidentiranog prometa, kao i broja aktivnih poslovnih subjekata i fiskalnih uređaja u Federaciji BiH.