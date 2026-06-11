Porezna uprava FBiH najavila pojačane kontrole tokom ljetne turističke sezone

Porezna uprava FBiH najavila je pojačane inspekcijske nadzore tokom ljetne turističke sezone, kada se očekuje povećan broj turista i intenzivniji promet roba i usluga.

Kontrole će biti posebno usmjerene na obveznike fiskalizacije u trgovini, ugostiteljstvu, hotelijerstvu, uslugama smještaja, kao i drugim djelatnostima u kojima se tokom ljeta očekuje veći obim poslovanja.

Iz Porezne uprave Federacije BiH navode da je cilj pojačanih kontrola unapređenje porezne discipline, suzbijanje sive ekonomije i dosljedna primjena propisa koji se odnose na evidentiranje prometa i izdavanje fiskalnih računa.

Inspektori će nadzore provoditi svakodnevno, u toku i izvan radnog vremena, uključujući dane vikenda i periode kada se očekuju pojačane turističke posjete.

Kazne i do 20 hiljada KM

Porezna uprava FBiH podsjeća porezne obveznike da su dužni putem fiskalnog uređaja evidentirati svaki pojedinačno ostvareni promet, kupcu izdati fiskalni račun i izvršiti prenos podataka do servera Porezne uprave FBiH.

Obveznici se pozivaju da provjere ispravnost fiskalnih uređaja, uredno evidentiraju sve transakcije i posluju u skladu s važećim poreznim propisima, kako bi izbjegli prekršajne sankcije.

Za neevidentiranje prometa i neizdavanje fiskalnih računa propisane su kazne od 2.500 do 20.000 KM za pravna lica, od 1.000 do 3.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 3.000 do 10.000 KM za poduzetnike.

Porezna uprava FBiH upozorava da će prema obveznicima kod kojih budu utvrđene nepravilnosti biti poduzete zakonom propisane mjere, uključujući novčane kazne i privremenu zabranu obavljanja djelatnosti.

Građani dužni tražiti fiskalni račun

Iz Porezne uprave FBiH podsjećaju i građane, kao i posjetioce, da su dužni za svaku kupljenu robu ili izvršenu uslugu tražiti fiskalni račun.

Zakonom o fiskalnim sistemima propisana je kazna od 50 KM za kupce koji prilikom kontrole ne pokažu fiskalni račun inspektoru u krugu od 20 metara od napuštanja prodajnog mjesta.

Slučajevi neizdavanja fiskalnih računa mogu se prijaviti putem e-mail adresa [email protected] i [email protected], SMS porukom na broj 061 724 610, besplatnim pozivom na broj 080 020 333 ili poštom na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.