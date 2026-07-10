Javni prihodi u FBiH u prvih šest mjeseci 2026. godine dostigli su 4,41 milijardu KM, što pokazuje da su građani i privreda u budžete uplatili više novca nego prije dvije godine, ali ipak manje nego u istom periodu 2025. godine.

Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, ukupna naplata od januara do kraja juna bila je za oko 51 milion KM manja nego prošle godine. U poređenju s prvih šest mjeseci 2024. godine, prihodi su, međutim, povećani za više od 471 milion KM.

Javni prihodi u FBiH pali u odnosu na prošlu godinu

Iako pad od 1,14 posto u odnosu na 2025. godinu na prvi pogled može djelovati kao znak slabije ekonomske aktivnosti, struktura prihoda pokazuje nešto drugačiju sliku.

Naplata direktnih poreza porasla je za više od sedam posto, sa 940,7 miliona na nešto više od milijardu KM. Posebno je povećana naplata poreza na dohodak, koja je dostigla 516,7 miliona KM, što je za oko 56 miliona KM više nego godinu ranije.

Istovremeno je naplaćeno manje doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

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Tuzlanski kanton uplatio više od 745 miliona KM

Najviše javnih prihoda i dalje je prikupljeno u Kantonu Sarajevo, približno 1,63 milijarde KM, što čini više od trećine ukupne naplate u Federaciji BiH.

Tuzlanski kanton je sa 745,2 miliona KM na drugom mjestu i učestvuje sa gotovo 17 posto u ukupno prikupljenim prihodima. Naplata u ovom kantonu bila je za oko 19,5 miliona KM manja nego u prvih šest mjeseci prošle godine, ali je u odnosu na 2024. godinu povećana za više od 71 milion KM.

Rast naplate u odnosu na 2025. godinu zabilježen je jedino u Zeničko-dobojskom kantonu, dok je u ostalim kantonima evidentiran manji ili veći pad.

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Više poslovnih subjekata i gotovo 549.000 zaposlenih

U Federaciji BiH je krajem juna bilo registrovano 137.155 aktivnih poslovnih subjekata, uključujući njihove poslovne jedinice i podružnice. To je za 3.125 više nego na isti dan prošle godine.

Prema prebivalištu radnika, u Federaciji BiH bilo je zaposleno 548.609 osoba. Među njima je 170.721 radnik mlađi od 36 godina, dok je najveći broj zaposlenih, više od 155.000, imao između 36 i 45 godina.

Ovi podaci pokazuju da rast broja poslovnih subjekata prati i relativno stabilno tržište rada, ali i da osobe mlađe od 35 godina čine manje od trećine ukupnog broja zaposlenih.

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Inspektori pronašli 444 neprijavljena radnika

Porezni inspektori su tokom prvih šest mjeseci izvršili 3.113 kontrola. U njima su pronađena 444 neprijavljena radnika, dok su u 703 slučaja utvrdili da promet nije uredno evidentiran.

Bez potrebnog odobrenja radila su 82 poslovna subjekta, a 55 kontrolisanih obveznika nije imalo instaliran fiskalni uređaj. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 196 objekata, dok su izrečeni prekršajni nalozi u vrijednosti većoj od 5,1 milion KM.

Za građane ovi podaci znače da značajan dio sive ekonomije i dalje opstaje kroz neprijavljivanje radnika i neizdavanje fiskalnih računa.

Radnici koji nisu prijavljeni nemaju uredno uplaćeno penzijsko i zdravstveno osiguranje, dok neevidentirani promet direktno smanjuje novac dostupan za finansiranje javnih usluga.

Kroz fiskalne uređaje evidentirano skoro 37 milijardi KM

Putem 112.311 fiskalnih uređaja u prvih šest mjeseci evidentiran je promet od 36,9 milijardi KM. U odnosu na isti period prošle godine promet je povećan za skoro 1,3 milijarde KM, odnosno 3,58 posto.

Samo tokom juna evidentirano je 6,29 milijardi KM prometa. Najviše fiskalnih uređaja bilo je instalirano na području Općine Centar Sarajevo, dok je najveći mjesečni promet, veći od 505 miliona KM, evidentiran na području Ilidže.

Rast fiskalnog prometa pokazuje da je vrijednost prodaje robe i usluga povećana, ali ne otkriva koliko je rast posljedica veće potrošnje, a koliko viših cijena.

Istovremeno, podatak da su javni prihodi u FBiH nešto niži nego prošle godine pokazuje da veći evidentirani promet ne mora odmah donijeti i jednak rast svih budžetskih prihoda.

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