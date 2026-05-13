Tuzlanski kanton uplatio 496,9 miliona KM javnih prihoda

Tuzlanski kanton uplatio je blizu 496,9 miliona KM javnih prihoda u periodu januar, april 2026. godine, pokazuju podaci Porezne uprave Federacije BiH.

Prema objavljenim podacima, Tuzlanski kanton je po iznosu uplaćenih javnih prihoda drugi u Federaciji BiH, odmah nakon Kantona Sarajevo. U ukupnoj naplati javnih prihoda u FBiH, Tuzlanski kanton učestvuje sa 16,72 posto.

U istom periodu prošle godine u Tuzlanskom kantonu je uplaćeno 511.706.364 KM, što znači da je ove godine zabilježen pad od 14.766.678 KM. Indeks naplate za period januar, april 2026. u odnosu na isti period 2025. godine iznosi 97,11.

Na nivou Federacije BiH, porezni obveznici su u prva četiri mjeseca ove godine uplatili ukupno 2.972.241.793 KM javnih prihoda. U odnosu na isti period prošle godine, kada je uplaćeno 3.006.820.324 KM, naplata je manja za 34.578.531 KM.

Porezna uprava FBiH saopćila je i da je na dan 30. april 2026. godine u Federaciji BiH bilo 136.212 aktivnih poslovnih subjekata, uključujući poslovne jedinice i podružnice.

U periodu januar, april 2026. godine izvršeno je 2.195 inspekcijskih nadzora. Utvrđeno je 209 neprijavljenih radnika, 39 slučajeva rada bez odobrenja, dok je zbog nepravilnosti zapečaćeno 114 objekata. Izdata su 705 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 2.309.875 KM.