Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine objavila je najnovije podatke o javnim prihodima, broju aktivnih poslovnih subjekata, broju zaposlenih i fiskalnom prometu za januar 2026. godine, pokazujući nastavak rasta ekonomskih pokazatelja u entitetu.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, porezni obveznici su u januaru 2026. uplatili ukupno 650,61 milion KM javnih prihoda, što predstavlja rast od 2,31 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, kada je iznos uplata bio nešto manji.

U istom periodu broj aktivnih poslovnih subjekata porastao je sa 131.714 na 134.757, što je povećanje za 3.043 subjekta, odnosno 2,31 posto više nego u januaru 2025. godine.

Podaci Porezne uprave FBiH pokazuju i rast broja zaposlenih u ovom entitetu zaključno s 31. januarom ove godine. Ukupan broj zaposlenih prema prebivalištu iznosi 542.373, dok detaljniji raspored po prebivalištu i sjedištu poslodavaca dostupan je u službenim izvještajima uprave.

Također, evidentirano je 110.261 fiskalni uređaj instaliran u FBiH, preko kojeg je tokom januara zabilježen ukupan fiskalni promet od 5,05 milijardi KM. Među općinama, Centar Sarajevo prednjači s najvećim brojem fiskalnih uređaja (7.247), dok je Novi Grad Sarajevo zabilježio najveći fiskalni promet – 421,78 miliona KM.

Porezna uprava FBiH je tokom prethodnog mjeseca izvršila 120 inspekcijskih nadzora, a potpuni podaci o tim nadzorima dostupni su u izvještajima koje uprava redovno objavljuje.

U saopćenju Porezne uprave FBiH podatak je da se ovi rezultati odnose na zaključno stanje i aktivnosti tokom januara 2026., te da obuhvataju ključne makroekonomske trendove koji ukazuju na stabilan rast prihoda i aktivnosti u poslovnom sektoru Federacije BiH.