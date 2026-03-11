U FBiH zaposleno više od 542 hiljade ljudi, Porezna uprava izvršila više od hiljadu kontrola

Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, na dan 28. februara 2026. godine u Federaciji BiH evidentirano je 542.080 zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika.

Istovremeno, broj aktivnih poslovnih subjekata u Federaciji BiH, uključujući poslovne jedinice i podružnice, iznosio je 134.954, dok je na isti datum prošle godine taj broj iznosio 131.899.

Podaci pokazuju da je među zaposlenima 163.616 osoba mlađih od 35 godina, što čini 30,18 posto ukupnog broja zaposlenih, dok je 378.464 zaposlenih starije od 36 godina.

Prema spolnoj strukturi zaposlenih, 300.160 zaposlenih su muškarci, što čini 55,37 posto, dok je 241.920 zaposlenih žena, odnosno 44,63 posto.

Najveći broj zaposlenih nalazi se u starosnoj grupi od 36 do 45 godina, gdje je evidentirano više od 153 hiljade radnika.

U periodu januar–februar 2026. godine Porezna uprava Federacije BiH izvršila je ukupno 1.026 inspekcijskih nadzora.

Tokom kontrola utvrđena su 33 slučaja rada bez odobrenja za rad, evidentirano je 169 neprijavljenih radnika, dok je u 17 slučajeva utvrđeno da fiskalni uređaji nisu instalirani. Također je zabilježeno 274 slučaja neevidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 82 objekta, dok su u 393 kontrole izdati prekršajni nalozi.

Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni u ovom periodu iznosio je 1.230.000 KM.

Prema podacima Porezne uprave, na području Federacije BiH na dan 28. februara 2026. godine instalirano je 110.428 fiskalnih uređaja. Putem njih je u februaru evidentiran ukupan promet od 5.540.592.053,64 KM.

Općina sa najvećim brojem fiskalnih uređaja je Centar Sarajevo sa 7.264 uređaja, dok je najveći promet u februaru zabilježen u Općini Novi Grad Sarajevo gdje je evidentirano više od 446 miliona KM prometa.