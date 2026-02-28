Porezna uprava u TK zapečatila sedam objekata, izrečene kazne preko 85 hiljada KM

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su 27. februara 2026. godine na području Federacije BiH proveli ukupno 302 inspekcijska nadzora. Kontrolama su obuhvaćeni porezni obveznici iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, priređivanja igara na sreću – klađenja, pekarstva, građevinarstva i drugih uslužnih djelatnosti.

Tokom nadzora provjeravano je poštivanje Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima, kao i drugih važećih poreznih propisa.

U kontrolama je zatečeno 880 prijavljenih i 84 neprijavljena radnika. Otkriveno je 16 objekata koji su radili bez odobrenja nadležnog organa, četiri porezna obveznika bez instaliranog fiskalnog uređaja te 74 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti, uključujući rad bez odobrenja, angažovanje neprijavljenih radnika i neevidentiranje prometa, zapečaćena su 23 objekta. U 123 kontrole izdati su prekršajni nalozi, a ukupno izrečene novčane kazne iznose 421.500 KM.

Rezultati nadzora pokazali su da 40,72 posto od ukupno kontrolisanih 302 porezna obveznika nije uskladilo poslovanje s važećim zakonima na području Federacije BiH.

Pregled po kantonima

Na području Kantona Sarajevo izvršeno je 57 kontrola. Zatečena su 243 prijavljena i 12 neprijavljenih radnika, jedan objekat bez odobrenja za rad te osam obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zapečaćen je jedan objekat, a u 14 slučajeva izrečene su kazne u ukupnom iznosu od 65.600 KM.

U Tuzlanskom kantonu provedene su 52 kontrole. Zatečeno je 177 prijavljenih i 11 neprijavljenih radnika, tri objekta bez odobrenja i 16 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zapečaćeno je sedam objekata, a u 25 slučajeva izrečene su kazne u iznosu od 85.350 KM.

U Zeničko-dobojskom kantonu obavljena je 61 kontrola, uz 163 prijavljena i 12 neprijavljenih radnika, jedan objekat bez odobrenja, jedan obveznik bez fiskalnog uređaja i osam obveznika koji nisu evidentirali promet. Zapečaćena su tri objekta, a izrečene kazne iznose 61.700 KM.

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršeno je 37 kontrola. Zatečena su 92 prijavljena i pet neprijavljenih radnika, jedan objekat bez odobrenja i 13 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zapečaćena su četiri objekta, a kazne iznose 41.200 KM.

U Srednjobosanskom kantonu provedeno je 29 kontrola. Zatečen je 51 prijavljeni i 16 neprijavljenih radnika, četiri objekta bez odobrenja, dva obveznika bez fiskalnog uređaja i 10 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zapečaćena su četiri objekta, a kazne iznose 61.850 KM.

Na području Zapadno-hercegovačkog kantona izvršeno je 20 kontrola. Zatečeno je 49 prijavljenih i 20 neprijavljenih radnika, dva objekta bez odobrenja i šest obveznika koji nisu evidentirali promet. Izrečene su kazne u iznosu od 39.400 KM.

U Unsko-sanskom kantonu obavljene su 24 kontrole, uz 55 prijavljenih i četiri neprijavljena radnika, dva objekta bez odobrenja i šest obveznika koji nisu evidentirali promet. Zapečaćena su tri objekta, a kazne iznose 31.400 KM.

U Kantonu 10 izvršeno je 12 kontrola. Zatečena su 34 prijavljena i jedan neprijavljeni radnik, jedan obveznik bez fiskalnog uređaja i četiri obveznika koji nisu evidentirali promet. Zapečaćen je jedan objekat, a kazne iznose 16.500 KM.

Na području Bosansko-podrinjskog kantona provedene su tri kontrole. Zatečeno je sedam prijavljenih radnika i tri obveznika koji nisu evidentirali promet. Izrečene su kazne u iznosu od 9.500 KM.

U Posavskom kantonu izvršeno je sedam kontrola. Zatečeno je devet prijavljenih i tri neprijavljena radnika te dva objekta bez odobrenja. Izrečene su kazne u ukupnom iznosu od 9.000 KM.

Iz Porezne uprave Federacije BiH saopćeno je da će i u narednom periodu nastaviti s inspekcijskim nadzorima s ciljem povećanja porezne discipline na području Federacije BiH.