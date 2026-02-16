Porezna uprava objavila uputstva za poslodavce o isplati pomoći radnicima 2026

Primjena Uredbe o isplati pomoći radnicima 2026 precizirana je kroz službenu obavijest o načinu postupanja poslodavaca, rokovima isplate i obavezama izvještavanja prema Poreznoj upravi Federacije BiH. Riječ je o aktu objavljenom u Službenim novinama FBiH broj 130/2026, koji je na snazi od 5. februara ove godine i kojim se detaljno uređuju tehnički koraci provođenja ove mjere.

Uredbom je već ranije utvrđeno da poslodavci mogu radnicima isplatiti pomoć do 300 konvertibilnih maraka mjesečno, a sada su dodatno razrađeni način realizacije i kontrolni mehanizmi. Ova pomoć se ne smatra plaćom niti naknadom plaće prema Zakonu o radu i ne podliježe oporezivanju porezom na dohodak u skladu sa važećim pravilnikom o primjeni zakona o porezu na dohodak.

Primjena Uredbe o isplati pomoći radnicima 2026 odnosi se na mjesece od januara do juna, a isplata se vrši nakon isteka mjeseca za koji se daje podrška, počev od prvog dana narednog mjeseca, najkasnije do njegovog posljednjeg dana. To u praksi znači da se pomoć za januar isplaćuje tokom februara, za februar tokom marta, za mart tokom aprila, za april tokom maja, za maj tokom juna, dok se pomoć za juni isplaćuje u julu.

Poslodavac koji izvrši isplatu ima obavezu da najkasnije do sedmog dana u mjesecu dostavi izvještaj nadležnoj poreznoj ispostavi za prethodni mjesec u kojem je pomoć isplaćena. Izvještaj se podnosi na propisanom obrascu koji je sastavni dio uredbe i dostupan je putem zvanične stranice Porezne uprave Federacije BiH. Dozvoljena je dostava prema sjedištu porezne ispostave ili elektronskim putem na službenu adresu, a ako je dokument poslan elektronskom poštom nije potrebno dodatno slanje u štampanoj formi.

U izvještaju se navodi mjesec na koji se isplata odnosi, identifikacioni broj, naziv i adresa poslodavca, ukupan broj radnika kojima je pomoć isplaćena, kao i zbirni iznos isplaćenih sredstava za taj mjesec. Nakon zaprimanja podataka Porezna uprava provodi provjeru ispunjenosti uslova iz uredbe i objedinjene izvještaje dostavlja Federalnom ministarstvu finansija za prethodni obračunski period. Primjena Uredbe o isplati pomoći radnicima 2026 time dobija i operativni okvir kroz obavezno mjesečno izvještavanje i kontrolu podataka.

