Porezna uprava FBiH u TK zapečatila osam objekata, izrečene velike novčane kazne

RTV SLON
Porezna uprava Federacije BiH pojasnila početak primjene elektronskog potpisivanja poreznih prijava

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su 15. maja 2026. godine na području Federacije BiH izvršili 248 inspekcijskih nadzora, a kontrole su provedene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti trgovine, ugostiteljstva, građevinarstva, pekarstva, kao i drugih uslužnih djelatnosti, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Fokus kontrola bila su i pravna lica koja nisu predala finansijske izvještaje za 2025. godinu, odnosno koja nisu postupila u skladu s odredbama člana 44. stav 4. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH.

U izvršenim kontrolama utvrđeno je da 15 poreznih obveznika nije predalo finansijske izvještaje, zbog čega su izdati prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 168.000 KM.

U Tuzlanskom kantonu izvršeno je 36 kontrola. Inspektori su zatekli 59 prijavljenih radnika i 10 neprijavljenih radnika, četiri objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa i 12 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.

Tokom kontrola u TK utvrđeno je i da šest poreznih obveznika nije predalo finansijske izvještaje. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je osam objekata, dok su u 28 slučajeva izdati prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 138.200 KM.

Na području Federacije BiH inspektori su tokom kontrola provjeravali poštivanje odredbi Zakona o Poreznoj upravi FBiH, Zakona o fiskalnim sistemima u FBiH, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima, kao i drugih važećih poreznih propisa.

U svim kontrolama zatečen je 741 prijavljeni radnik i 61 neprijavljeni radnik. Otkriveno je 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, osam obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 65 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti, rada bez odobrenja nadležnog organa, angažovanja neprijavljenih radnika, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja, zapečaćeno je 36 objekata. U 136 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama od 479.350 KM.

Iz Porezne uprave FBiH navode da rezultati inspekcijskih nadzora pokazuju da 54 posto obveznika svoje poslovanje nije uskladilo s važećim zakonima na području Federacije BiH.

Prema kantonima, na području Kantona Sarajevo izvršeno je 47 kontrola, u kojima je zatečeno 112 prijavljenih i 17 neprijavljenih radnika, jedan objekat bez odobrenja za rad, jedan obveznik bez fiskalnog uređaja i sedam obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zapečaćeno je 10 objekata, a u 19 slučajeva izrečene su kazne u ukupnom iznosu od 47.500 KM.

U Zeničko-dobojskom kantonu izvršene su 44 kontrole, u kojima je zatečeno 195 prijavljenih i 11 neprijavljenih radnika, tri objekta bez odobrenja za rad, dva obveznika bez fiskalnog uređaja i 12 obveznika koji nisu evidentirali promet. Utvrđeno je i da jedan porezni obveznik nije predao finansijski izvještaj. Zapečaćeno je devet objekata, a u 23 slučaja izrečene su kazne od 62.800 KM.

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršeno je 36 kontrola, u kojima su zatečena 53 prijavljena i pet neprijavljenih radnika, te 11 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Utvrđeno je da četiri porezna obveznika nisu predala finansijske izvještaje. Zapečaćen je jedan objekat, a u 17 slučajeva izrečene su kazne od 81.000 KM.

U Srednjobosanskom kantonu izvršene su 24 kontrole, zatečeno je 175 prijavljenih i osam neprijavljenih radnika, tri objekta bez odobrenja za rad i šest obveznika koji nisu evidentirali promet. Utvrđeno je da jedan porezni obveznik nije predao finansijski izvještaj. Zapečaćena su dva objekta, a u 16 slučajeva izrečene su kazne od 40.850 KM.

Na području Zapadnohercegovačkog kantona izvršeno je 16 kontrola, zatečeno je 29 prijavljenih radnika i pet obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Utvrđeno je da dva porezna obveznika nisu predala finansijske izvještaje. U 10 slučajeva izrečene su kazne od 42.500 KM.

U Unsko-sanskom kantonu izvršena je 21 kontrola, u kojoj su zatečena 34 prijavljena i sedam neprijavljenih radnika, dva objekta bez odobrenja za rad, jedan obveznik bez fiskalnog uređaja i osam obveznika koji nisu evidentirali promet. Zapečaćena su četiri objekta, a u 13 slučajeva izrečene su kazne od 35.700 KM.

U Kantonu 10 izvršeno je 12 kontrola, zatečeno je 47 prijavljenih i jedan neprijavljeni radnik, jedan objekat bez odobrenja za rad i tri obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zapečaćena su dva objekta, a u pet slučajeva izrečene su kazne od 13.300 KM.