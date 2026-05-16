Porezna uprava FBiH u TK zapečatila osam objekata, izrečene velike novčane kazne

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su 15. maja 2026. godine na području Federacije BiH izvršili 248 inspekcijskih nadzora, a kontrole su provedene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti trgovine, ugostiteljstva, građevinarstva, pekarstva, kao i drugih uslužnih djelatnosti, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Fokus kontrola bila su i pravna lica koja nisu predala finansijske izvještaje za 2025. godinu, odnosno koja nisu postupila u skladu s odredbama člana 44. stav 4. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH.

U izvršenim kontrolama utvrđeno je da 15 poreznih obveznika nije predalo finansijske izvještaje, zbog čega su izdati prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 168.000 KM.

U Tuzlanskom kantonu izvršeno je 36 kontrola. Inspektori su zatekli 59 prijavljenih radnika i 10 neprijavljenih radnika, četiri objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa i 12 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.

Tokom kontrola u TK utvrđeno je i da šest poreznih obveznika nije predalo finansijske izvještaje. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je osam objekata, dok su u 28 slučajeva izdati prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 138.200 KM.

Na području Federacije BiH inspektori su tokom kontrola provjeravali poštivanje odredbi Zakona o Poreznoj upravi FBiH, Zakona o fiskalnim sistemima u FBiH, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima, kao i drugih važećih poreznih propisa.

U svim kontrolama zatečen je 741 prijavljeni radnik i 61 neprijavljeni radnik. Otkriveno je 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, osam obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 65 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti, rada bez odobrenja nadležnog organa, angažovanja neprijavljenih radnika, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja, zapečaćeno je 36 objekata. U 136 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama od 479.350 KM.

Iz Porezne uprave FBiH navode da rezultati inspekcijskih nadzora pokazuju da 54 posto obveznika svoje poslovanje nije uskladilo s važećim zakonima na području Federacije BiH.

Prema kantonima, na području Kantona Sarajevo izvršeno je 47 kontrola, u kojima je zatečeno 112 prijavljenih i 17 neprijavljenih radnika, jedan objekat bez odobrenja za rad, jedan obveznik bez fiskalnog uređaja i sedam obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zapečaćeno je 10 objekata, a u 19 slučajeva izrečene su kazne u ukupnom iznosu od 47.500 KM.

U Zeničko-dobojskom kantonu izvršene su 44 kontrole, u kojima je zatečeno 195 prijavljenih i 11 neprijavljenih radnika, tri objekta bez odobrenja za rad, dva obveznika bez fiskalnog uređaja i 12 obveznika koji nisu evidentirali promet. Utvrđeno je i da jedan porezni obveznik nije predao finansijski izvještaj. Zapečaćeno je devet objekata, a u 23 slučaja izrečene su kazne od 62.800 KM.

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršeno je 36 kontrola, u kojima su zatečena 53 prijavljena i pet neprijavljenih radnika, te 11 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Utvrđeno je da četiri porezna obveznika nisu predala finansijske izvještaje. Zapečaćen je jedan objekat, a u 17 slučajeva izrečene su kazne od 81.000 KM.

U Srednjobosanskom kantonu izvršene su 24 kontrole, zatečeno je 175 prijavljenih i osam neprijavljenih radnika, tri objekta bez odobrenja za rad i šest obveznika koji nisu evidentirali promet. Utvrđeno je da jedan porezni obveznik nije predao finansijski izvještaj. Zapečaćena su dva objekta, a u 16 slučajeva izrečene su kazne od 40.850 KM.

Na području Zapadnohercegovačkog kantona izvršeno je 16 kontrola, zatečeno je 29 prijavljenih radnika i pet obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Utvrđeno je da dva porezna obveznika nisu predala finansijske izvještaje. U 10 slučajeva izrečene su kazne od 42.500 KM.

U Unsko-sanskom kantonu izvršena je 21 kontrola, u kojoj su zatečena 34 prijavljena i sedam neprijavljenih radnika, dva objekta bez odobrenja za rad, jedan obveznik bez fiskalnog uređaja i osam obveznika koji nisu evidentirali promet. Zapečaćena su četiri objekta, a u 13 slučajeva izrečene su kazne od 35.700 KM.

U Kantonu 10 izvršeno je 12 kontrola, zatečeno je 47 prijavljenih i jedan neprijavljeni radnik, jedan objekat bez odobrenja za rad i tri obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zapečaćena su dva objekta, a u pet slučajeva izrečene su kazne od 13.300 KM.