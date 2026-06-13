Porezna uprava FBiH najavila pojačane kontrole tokom ljeta

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine obavijestila je porezne obveznike da će tokom predstojeće ljetne turističke sezone provoditi pojačane inspekcijske kontrole na području Federacije BiH.

Kako se u ovom periodu očekuje veći broj turista i intenzivniji promet roba i usluga, kontrole će biti posebno usmjerene na obveznike fiskalizacije koji se bave trgovinom, ugostiteljstvom, hotelijerstvom, pružanjem usluga smještaja, kao i drugim proizvodnim i uslužnim djelatnostima kod kojih se tokom ljetnih mjeseci očekuje povećan obim poslovanja.

Cilj pojačanih kontrola

Cilj pojačanih kontrola je unapređenje porezne discipline, suzbijanje sive ekonomije i dosljedna primjena propisa koji uređuju evidentiranje prometa i izdavanje fiskalnih računa.

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH inspekcijske nadzore provodit će svakodnevno, u toku i izvan radnog vremena, uključujući vikende, kao i dane kada se očekuju pojačane posjete turista.

Porezna uprava FBiH podsjeća obveznike fiskalizacije da su, u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, dužni putem fiskalnog uređaja evidentirati svaki pojedinačno ostvareni promet, kupcu izdati fiskalni račun i izvršiti prenos podataka o ostvarenom prometu do servera Porezne uprave Federacije BiH.

Provjera fiskalnih uređaja

Iz Porezne uprave FBiH pozivaju porezne obveznike da na vrijeme provjere ispravnost fiskalnih uređaja, osiguraju uredno evidentiranje svih transakcija i postupaju u skladu s važećim poreznim propisima, kako bi izbjegli prekršajne sankcije i druge mjere predviđene zakonom.

Porezna uprava Federacije BiH ističe da će prema poreznim obveznicima kod kojih budu utvrđene nepravilnosti biti poduzete zakonom propisane mjere, uključujući novčane kazne, kao i privremenu zabranu obavljanja djelatnosti.

Visina kazni

Zakonom o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH propisane su novčane kazne za neevidentiranje prometa i neizdavanje fiskalnih računa.

Za pravna lica kazne se kreću od 2.500 KM do 20.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu od 1.000 KM do 3.000 KM, a za poduzetnike od 3.000 KM do 10.000 KM.

Porezna uprava FBiH podsjeća građane i posjetioce da su dužni za svaku kupljenu robu ili izvršenu uslugu tražiti fiskalni račun. Zakonom o fiskalnim sistemima propisana je i novčana kazna od 50 KM za kupce koji prilikom kontrole ne pokažu fiskalni račun inspektoru Porezne uprave FBiH u krugu od 20 metara nakon napuštanja prodajnog mjesta.

Siva ekonomija

Neizdavanjem fiskalnog računa i neevidentiranjem prometa povećava se siva ekonomija, smanjuje naplata javnih prihoda i nanosi šteta budžetu iz kojeg se finansiraju penzije, invalidnine, zdravstvo, školstvo, policija, vojska, pravosuđe i druge javne potrebe.

Sve slučajeve neizdavanja fiskalnih računa građani mogu prijaviti putem email adresa [email protected] i [email protected], SMS porukom na broj 061 724 610, besplatnim pozivom na broj 080 020 333 ili poštom na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.